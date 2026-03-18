Necrológicas de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

Del Cali, Teresa

Fallecio en Gral Roca a los 90 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales