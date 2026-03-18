Una renuncia destapó el malestar en la Legislatura de Neuquén por temas que no llegan a comisiones

La diputada de Cumplir-LLA, Brenda Buchiniz, presentó esta semana su renuncia al cargo de secretaria de la comisión de Desarrollo Humano de la Legislatura de Neuquén por desacuerdos con la manera de priorizar los proyectos que se tratan en el cuerpo.

Hay malestar de la oposición porque los únicos temas que suelen llegar al orden del día de las comisiones son los propuestos por el gobernador Rolando Figueroa o, en su defecto, el propio oficialismo.

Buchiniz forma parte del flamante interbloque Neuquén República que se creó a inicios de este año con un grupo de diputados opositores al gobernador, entre ellos César Gass, Mónica Guanque, Federico Méndez y Cecilia Papa.

El lunes informó su renuncia «indeclinable» a ocupar la secretaría de la comisión que preside Verónica Lichter (PRO-NCN), aunque se tratará recién el jueves de la semana que viene. Mañana no funcionará porque su horario coincide con el de la sesión ordinaria.

Según explicó a Diario RÍO NEGRO, la decisión se basó en las diferencias respecto a cómo se agendan los temas de la comisión. «Los proyectos de la oposición nunca son puestos en tratamiento. La presidenta se había comprometido a ‘mechar’ algunos, pero no lo hizo. La mayoría son pedidos de informes que necesitamos los diputados para trabajar los proyectos», planteó.

El jueves pasado, Lichter no iba a participar de la comisión debido a que tenia una anuencia para viajar. Buchiniz dijo que se había elaborado un orden del día incorporando algunos pedidos de informes de la oposición, pero indicó que la presidenta «se enojó» y terminó suspendiendo la reunión.

El temario que había llegado al resto de los diputados incluía un proyecto de la propia Buchiniz y otro de Lorena Parrilli (UP) vinculados al cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de Neuquén de las leyes de celiaquía.

«Yo le dije a la presidenta que estas condiciones no la iba a acompañar», dijo Buchiniz, quien aseguró que era algo que «un poco antes o un poco después iba a pasar».

La salida de Buchiniz se deberá oficializar en la comisión, cuyos integrantes deberán definir en la misma reunión otro diputado o diputada para que ocupe la secretaría. Similar a lo que ocurrió en febrero del año pasado cuando renunció Gerardo Gutiérrez (MPN) a presidir la comisión de Producción.