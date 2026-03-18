Unter definirá cómo sigue el conflicto: hay tendencia a atenuar la postura para lograr el pago de los aumentos a los docentes

El último Congreso de la Unter resolvió un plan de lucha, con tres días de paro. Foto: Juan Thomes.

La Unter reúne a su Congreso este miércoles en Roca para resolver cómo seguir en el conflicto docente.

El debate se anticipa como complejo, especialmente porque la mayoría de las seccionales concurren con mandatos de “insuficiencia” a la propuesta salarial, con variantes en relación al plan de lucha votado y postergado.

La “insuficiencia” habilitaría a que Educación liquide la propuesta, que originaría este viernes el depósito de la primera cuota de 125.000 pesos de la compensación de 250.000 pesos (a los otros estatales se pagará la segunda parte ese día) y en los haberes de marzo se aplicará el aumento del 5,29% (que se aplicó al resto de los agentes en ).

Los docentes acumulan cinco meses sin modificaciones salariales, salvo las sumas fijas de octubre y de noviembre.

En las remuneraciones de febrero quedaron afuera de las subas por el rechazo y el plan de lucha lanzado por la Unter. Esta postergación y los descuentos por los días de paros que -hasta ahora- suman tres días para marzo son determinantes en el actual estado de ánimo y expectativa existente en los docentes, que explican parte de los mandatos para atenuar la posición gremial. Es cierto, también, que esa decisión fue y es alentada por la presente oposición sindical (Azul Arancibia).

Las asambleas definieron posturas para el Congreso

Las asambleas de las seccionales de Roca, Viedma, San Antonio, Sierra Grande, Sur Medio, Valcheta, Conesa, Regina, Bariloche y Catriel puntearon al considerar “insuficiente” el ofrecimiento de la paritaria del viernes. Bariloche sostuvo lo mismo, pero agregó y se diferenció con el sostenimiento de los paros ya votados.

Otras seccionales alineadas con la conducción provincial, como Valle Medio, tierra de la secretaria general Laura Ortiz, y Cipolletti, mantienen rechazos y paros originales. En cambio, Cinco Saltos se inclinó por «insuficiencia» y dejar pendiente el plan de lucha con ciertas condiciones.

Vale recordar que el Congreso anterior definió un plan de lucha, del cual, se mantienen pendientes dos días de paro: uno planeado para el viernes 13 y postergado por la paritaria, y otro para este jueves 19.

Según lo planteado por Educación en las paritarias, «la insuficiencia» permitiría la liquidación del ofrecimiento realizado.

Previamente, el Congreso tendrá su propia discusión, porque la confirmación o el levantamiento de los paros requiere una mayoría especial y, hasta ahora, ese número de dos tercios no estaría garantizado por ninguna de las partes.

El viernes, la paritaria se extendió por nueve horas y la oferta de Educación respetó la original de febrero, salvo la incorporación de mejoras puntuales en el ítem Ubicación para docentes en la Región Andina, y en “movilidad” para aquellos que cobran por ese concepto.

Textualmente, la propuesta consiste en “un incremento del 5,29 % para marzo, aplicado al sueldo bruto en todo concepto”, a partir de una “oferta bimestral ajustada por IPC, tomando el promedio entre el índice Nacional y el de Viedma”.

Incluye además la “suma fija compensatoria de $250.000 a abonarse el 20 de marzo ($125.000) y el 20 de abril ($125.000), pago en planilla complementaria por única vez por la pérdida salarial del último trimestre”.