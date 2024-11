Argentina, 1984: Soda Stereo, Fito Páez y los GIT sacan sus primeros discos. Charly García se pone visceral con Piano Bar, Spinetta despedía Jade con otro discazo, los Abuelos despiden su formación clásica con un disco diferente y su golden boy Andrés Calamaro se prueba como solista, Viuda e Hijas de Roque Enroll irrumpen con talento y sensualidad. Mientras tanto, Virus edita “Relax”.



Argentina, en su primer año calendario en democracia, estaba decidida a escuchar otras músicas. El pop comenzaba a ser una opción válida para el siempre conflictuado rock argentino y, lo que Charly García solía llamar “la aristocracia del rock”, estaba dispuesto a dárselo. Y ahí estaban los Virus.

Para cuando debutaron, el 11 de enero de 1980, en un club de La Plata, de donde eran originarios, los Virus eran una banda de hermanos: los Moura, por supuesto, Federico, Julio y Marcelo; y los Serra, Mario y Ricardo. Y junto a ellos, Enrique Mugetti.



Pero sobre todo ya eran tipos grandes: Federico Moura, por caso promediaba los 29 años. A esa edad, Charly García ya había hecho Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y no faltaba tanto para deshacer Serú Girán. Vale decir, Charly y Federico tenían la misma edad, literalmente: ambos habían nacido el mismo día del mismo mes del mismo año, 23 de octubre de 1951.



Virus fue acaso el último intento de los chicos Moura por entusiasmar a su hermano más grande (que ellos dos, porque el más grande todos era Jorge, militante del ERP secuestrado y asesinado por la Dictadura, cuyo cuerpo aún permanece desaparecido) con un proyecto musical. Durante la segunda mitadde los ‘70, Federico había probado con Dulcemembriyo, un grupo en el que era de bajista;Las Violetas; y finalmente Marabunta.



A fines de 1979, comienzos de 1980, Federico, que por entonces vivía en Brasil, acepta sumarse al grupo como cantante, pero será mucho más que eso: será una de las figuras indispensables de la música popular argentina y una de sus mejores voces.

Los Virus de ayer, hoy. Marcelo Moura, Mario Serra y Julio Moura.



El 10 de diciembre de 1983 Virus editaba su primer disco, el -para la época desconcertante pero necesario- Wadu-Wadu. Sí, el mismo día en que Raúl Alfonsín asumía la presidencia. Y sí, la democracia argentina comenzó con un disco de Virus.



La banda de los Moura & Serra + Mugetti desplegó en ese primer disco y en Recrudece (1982), su segundo disco, un sonido new wave que lo iba a caracterizar a lo largo de todos sus discos, aunque en los primeros dos hubo mucho de ska, algo de reggae con toques de pop cierto rockabilly. Los sintes estaban, pero ahí.



El tercer disco, Agujero interior (1983) fue diferente a los anteriores y al que lo sucedió porque fue el más rockero en los términos en que Virus podía ser rockero. Y lo fue en buena medida porque la producción estuvo a cargo de los hermanos Peyronel, Dany y Michel, por entonces baterista de Riff.



Quizás por esto, por haber sido más rockero y menos new wave, fue que tuvo la aceptación del gran público. Sin embargo, la esencia moderna de Virus seguía ahí: Agujero interior mantenía una lírica desafiante que caracterizaba a la dupla Federico Moura y Roberto Jacoby, autores de los textos, arreglos complejos y pegadizos y un sonido bailable.



Entonces llegamos a Relax, toda una declaración de principios después de tanta guardia alta ante un público que los rechazaba, pero no. No tanto. Y cada vez menos.

Directo al synth pop



Los Virus ya habían (de)mostrado que la rebeldía también podía ser bailable. Derribados los clichés alrededor de su estética, la banda dio un vuelco en su sonido que impactó en su formación. Dos cosas influyeron en la letra y música de Relax: el alejamiento de Roberto Jacoby, letrista decisivo de la banda, junto con Federico; y la salida de Ricardo Serra, uno de sus dos guitarristas, a partir del cambio de sonido de la banda. De todos modos, Ricardo Serra aparece en la foto de la tapa del disco, todo un gesto para un viejo amigo.

En esa época de la presentación en vivo de Relax llegamos a tener tres teclados sonando a la vez vía MIDI”. Marcelo Moura.



Virus había decidido ser una banda de sintes sin lugar para las guitarras distorsionadas como las de Agujero interior. Ni siquiera como las de sus alegres discos anteriores. A partir de Relax habría tantos sintes como músicos en escena: todos, exceptuando al baterista Mario Serra, tocaban uno.



“En esa época de la presentación en vivo de Relax llegamos a tener tres teclados sonando a la vez vía MIDI. Ahora es todo digital, pero no es lo mismo porque lo disparás desde afuera del escenario. Nosotros lo tocábamos a pulso”, recordaba Marcelo Moura en una nota reciente con TN.



Virus reformuló su modo de abordar la new wave, se convirtió en una banda de synth pop a lo Duran Duran, pero también al estilo de los New Order y los incipientes Depeche Mode.



Los hitazos del disco son “Me puedo programar”, “Desesperado secuencia uno” y “Amor descartable”, los tres compuestos por Julio Federico Moura.



Por fuera de los clásicos del disco, hay que destacar el tema que abre Relax: “Sentirse bien” marca claramente el cambio no solo de sonido de la Virus, sino también de ritmo: se estaban poniendo tecnos.

“Completo stock” conecta directamente con New Order dándole a Virus un sonido absolutamente novedoso para la escena. Mientras que “Juegos incompletos” lleva los sintes al nivel de Echo and the Bunnymen y algo del Cure más sintetizado.



El punto de inflexión con todas las influencias nombradas y por nombrar es Federico Moura, una figura increíble de un magnetismo único. Todo Virus confluye en su presencia escénica, en su voz, una delas mejores de toda la historia del rock argentino, y su entonación tan sensual.



Federico Moura era ya una figura de la escena. A tal punto que al mismo tiempo que Virus grababa Relax, su líder estaba produciendo el primer disco de Soda Stereo, cuyo tema más destacado es “Trátame suavemente”, compuesto por Daniel Melero.



“Trátame suavemente” estuvo a punto de ser parte de Relax, pero Federico notó que al álbum delos Soda le faltaba, digámoslo así, un “lento”. En su rol de productor notó inmediatamente que el disco sonaba siempre igual y decidió “cortarlo” con “Trátame suavemente”. Por supuesto, como suele suceder con los hits, al principio fue resistido por Cerati, que no le veía mucho sentido. Y como suele suceder, el resto es historia.



La presentación de Relax fue en el Teatro Astros, con tres funciones en diciembre de 1984 con Daniel Sbarra en sintetizadores y guitarra rítmica como invitado. A los pocos meses se incorporó oficialmente a Virus.



Editado en los últimos días de octubre de 1984, Virus cumple cuarenta años y para celebrarlo los hermanos Julio y Marcelo Moura, junto a Mario Serra lo celebrarán este sábado con un show en el Gran Rex. Y claro que se será una fiesta.