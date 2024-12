Balance 2024 Cultura: el año del escorpión

Veinte veinticuatro fue el año I de una batalla cultural que no le importa a casi nadie, que casi nadie entiende. No es la primera batalla cultural, por cierto. Y por no ser la primera bien sabemos que nada bueno sale de ninguna batalla y como bien supimos en este año, si algo lo caracterizó fue su nivel de beligerancia.

Hoy, a un puñado de horas de sacarnos este año de encima, ya mismo y sin googlear: ¿qué recordamos de él? Recuerdo a Lali sistemáticamente atacada por la infantería de trolls. Pero no sería la única: a lo largo del año, la cultura fue uno de los enemigos preferidos de esta batalla cultural desatada por cobardes desde trincheras anónimas y virtuales.



El 2024 fue muchas cosas y cada cual elegirá las suyas, pero, sobre todo, fue el año en que Charly volvió a editar un disco. Música nueva y no tanto. Música propia y de otros. Lennon, por caso. Mucho se dijo de La lógica del escorpión, desde que le compite a Piano Bar (Calamaro) al “me parece un espanto, una aberración” del cadillac Sergio Rotman. Ni una cosa ni la otra. Aquí solo diremos que se trató de una señal de vida necesaria. ¿Dónde estaba Charly? Ahí estaba Charly, vivito y cantando. Y si como dice Arlt, que cuando se tiene algo para decir se escribe en cualquier parte. Charly, que tiene mucho por decir, que cante como le salga. Será lo de menos.

Veinte veinticinco: nos urge ser mejores. Podemos y nos debemos ser una sociedad mejor que esta que somos. Abracemos la cultura. Cuidémosla. Amémosla. Quizás sea cierto y el arte no cambie el mundo, pero hace mejor a las personas. Y el mundo está hecho de personas. Ese precioso jardín de gente.