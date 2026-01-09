«Call The Police» llega a Neuquén para revivir los éxitos del trío británico

El legendario guitarrista Andy Summers, integrante de la mítica banda The Police, llegará a Neuquén el jueves 26 de febrero para presentarse en Casino Magic con un espectáculo especial: la celebración por los 10 años de Call The Police, el proyecto que revive la obra de uno de los tríos más influyentes dela historia del rock.

Acompañado por dos referentes del rock latinoamericano, João Barone, baterista de Paralamas do Sucesso, y Rodrigo Santos, bajista, cantante y compositor de Barão Vermelho, Summers propone un recorrido vibrante por los grandes clásicos de The Police, reinterpretados con identidad propia, virtuosismo y una potente conexión con el público.

Call The Police nació en 2014, cuando Andy Summers y Rodrigo Santos se conocieron a través del empresario Luiz Paulo Assunção. Lo que comenzó como una afinidad artística derivó rápidamente en una sociedad creativa, con presentaciones que combinaban clásicos de The Police, canciones de Barão Vermelho y material solista de Santos.

En 2017 se sumó João Barone, completando la formación definitiva. Fue el propio baterista quien propuso el nombre del proyecto, en homenaje directo a la banda británica. Desde entonces, el trio ha girado por escenarios de distintos países, consolidándose como uno de los homenajes más auténticos y potentes a Th e Police, pero con un sello propio, contemporáneo y vibrante.

Según informó Fedorco, el show incluye un repertorio cargado de himnos que marcaron una era, como «Every Breath You Take», «Message in a Bottle», «Roxanne», «So Lonely», «Driven to Tears» y «Every Little Thing She Does Is Magic», entre otros.

Call The Police ofrece una lectura renovada del legado del trio británico, con una impronta latina que potencia su energía y vigencia. El show será el 26 de febrero, en el Casino Magic de Neuquén y promete ser una velada cargada de emociones, nostalgia y energía pura.

Un encuentro donde tres leyendas del rock celebran la música, la amistad y el poder de los clásicos que marcaron a generaciones enteras. Las entradas ya están a la venta en la página Entrada Uno y parten de los 120 mil pesos.