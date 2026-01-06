Oscar 2026: “Belén” superó el primer corte y quedó entre las 15 películas que siguen en carrera

La Academia de Hollywood incluyó a la película argentina «Belén» en la «shortlist» de las 15 producciones que aspiran al Oscar como Mejor Película Internacional.

El filme nacional, dirigido por Dolores Fonzi, logró superar la fase inicial de votación y se mantiene en carrera tras competir con más de 90 candidatas de todo el mundo.

Para conocer el destino final del destacado drama argentino habrá que esperar al 19 de enero, fecha en que se anunciarán las 5 nominadas definitivas que viajarán a la ceremonia.

En tanto, la entrega de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Angeles.

Con esta preselección, el cine argentino busca alcanzar su tercera estatuilla dorada, consolidando el gran momento de la industria local en los festivales más importantes del mundo.

Las 15 películas que siguen en carrera para Mejor Largometraje Internacional