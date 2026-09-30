Añelo festeja la 5° Fiesta Provincial de los Productores con La Sole, Ke Personajes, Euge Quevedo y más: todo lo que tenés que saber

Añelo se prepara para vivir tres jornadas llenas de música y tradición con la quinta edición de la Fiesta Provincial de los Productores. El evento se realizará del viernes 16 al domingo 18 de octubre y tendrá una grilla con grandes nombres de la industria nacional, como Soledad Pastorutti, Ke Personajes, Eugenia Quevedo y Las Pastillas del Abuelo.

Los shows musicales se concentrarán durante las dos primeras jornadas. El viernes será el turno de Las Pastillas del Abuelo y Euge Quevedo con La Banda de Carlitos, mientras que el sábado tendrá como principales figuras a La Sole y Ke Personajes. Por el momento, la organización todavía no informó los horarios en los que se presentará cada artista.

La grilla completa del viernes 16 de octubre en Añelo

De acuerdo con el cronograma difundido por la Municipalidad de Añelo, la primera jornada tendrá propuestas de distintos géneros. La grilla estará conformada por:

Escuelas de Danzas

Kathy López

Estirpe

Las Pastillas del Abuelo

Indio Lucio Rojas

Euge Quevedo y La Banda de Carlitos

3D Tequila de Chile

Abigail y su Conjunto

Uno de los principales atractivos será Las Pastillas del Abuelo, la banda liderada por Piti Fernández que se convirtió en un grupo referente del rock nacional. Con clásicos como “Ojos de Dragón”, “Calipso” y “Qué es Dios”, la canción dedicada a Diego Armando Maradona que se transformó en un himno futbolero, la banda ganó un nutrido y fiel público que seguramente llegará a Añelo.

Las Pastillas del Abuelo presente en la Fiesta Provincial de los Productores de Añelo.

También estará Euge Quevedo, una de las voces emergentes del cuarteto argentino. La talentosa cantante cordobesa ganó una fuerte presencia en la escena por sus interpretaciones en canciones como «No podrás” y “Cómo lo hizo”, además de un carisma que atrapa a todas las edades.

Soledad, Ke Personajes y los shows del sábado en la Fiesta

La segunda jornada tendrá como principales figuras a La Sole y Ke Personajes. La grilla estará compuesta por:

Escuelas de Danzas

Sergio Gonal

Campedrinos

Soledad Pastorutti

Ke Personajes

Tomás Zacarías

Los Menas

La Sole llegará a Añelo con una trayectoria de décadas dentro del folclore y la música popular argentina en su espalda. Con sus populares canciones “Brindis”, “Tren del Cielo” y “A Don Ata” la consagrada artista promete una noche repleta de éxitos.

También la presencia de Ke Personajes anticipa una noche llena de baile. La banda de cumbia liderada por Emmanuel Noir alcanzó una gran popularidad tanto dentro como fuera de Argentina por canciones como “Pobre Corazón”, “Adiós Amor» y «Oye Mujer”.

La propuesta musical se completará con Campedrinos, Sergio Gonal, Tomás Zacarías y Los Menas. Durante ambas jornadas también habrá espacios para productores, artesanos y emprendedores, además de propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

El domingo será el turno de la jineteada y el Gran Broche de Oro

La celebración continuará el domingo con una jornada que tendrá como protagonista al Espectacular Desafío de Tropilleros y Gran Broche de Oro, organizado por el Centro Tradicionalista Entre Toldos y Fortines.

Para consultas vinculadas a la jineteada, se solicitó comunicarse al 299 515 2793. Foto: Neuquén Informa.

La actividad comenzará a las 11 con el izamiento del pabellón nacional y provincial. A las 11.40 comenzará el desafío en categoría gurupa con tropillas invitadas. A las 15 será el turno del Broche de Oro en categoría crinas, con caballos y jinetes elegidos. Luego, a las 16, se realizará el desafío en categoría bastos con encimera y tropilleros invitados.

La competencia repartirá $10.000.000 en la categoría Bastos, distribuidos en $5.000.000 para el primer puesto, $3.000.000 para el segundo y $2.000.000 para el tercero. En Gurupa habrá $8.000.000: $4.000.000 para el primero, $2.500.000 para el segundo y $1.500.000 para el tercero. Además, el Broche de Oro tendrá un premio único de $1.500.000.

Para el Gran Broche de Oro en Crinas estarán presentes los siguientes cruces:

Mauro Vila vs. Discutido, de la tropilla El Chaparral.

Nicolás Amaya vs. El Cuentos Cortos, de la tropilla El Descarte.

Segundo Lagos vs. La Cantora, de la tropilla La Rebelde.

Matías Escobar vs. El Gringo, de la tropilla La Ñuke Mapu.

Damián Urbina vs. El Kasique, de la tropilla La Huanguelen.

Enzo Bardaro vs. La Lezna, de la tropilla Los del Ahuca.

Alan Sisterna vs. El Cholito, de la tropilla Mis Dos Ángeles.

La Fiesta Provincial de los Productores sorteará una camioneta y dos autos

La celebración tendrá además un sorteo especial con tres vehículos como premios: dos autos sedán y una camioneta pick up doble cabina. En total habrá 1.000 números disponibles, con un valor de $300.000 por número. Los agentes municipales podrán acceder al pago en tres o seis cuotas.

La venta de los números se extenderá hasta el 17 de octubre, mientras que los sorteos se realizarán los días 16 y 17 de octubre en el predio oficial de la Fiesta. La actividad estará supervisada por el IJAN y el patentamiento y los impuestos estarán a cargo de la Municipalidad. Podrán participar mayores de 18 años y se podrá adquirir más de un número.