De “Terminator” a “Titanic” y “Avatar”: James Cameron y el “arte perdido” de dibujar

James Cameron, el creador de éxitos cinematográficos como “Terminator”, “Aliens” y “Titanic”, fue uno de los pioneros del uso de nuevas tecnologías en el séptimo arte, pero en una entrevista con la AFP en París dice que se ve a sí mismo como un “dinosaurio” porque aún le gusta el lápiz y el papel para imaginar sus historias.

“L’Art de James Cameron” es una exposición que se abre en la Cinemateca Francesa este jueves, hasta enero. El visitante puede contemplar los bocetos que Cameron ha elaborado desde su infancia hasta la saga “Avatar”.

P: ¿Qué importancia tenía dibujar en su infancia?

R: El dibujo lo era todo. Era cómo procesaba el mundo. Leía, veía películas, absorbía toda la narración y luego simplemente tenía que contar la mía. Recuerdo muy claramente que a los ocho o nueve años fui a ver la película “La Isla Misteriosa”. Me quedé asombrado por las grandes criaturas y el cangrejo gigante, pero cuando regresé a casa no dibujé “La Isla Misteriosa”: dibujé mi propia versión con diferentes animales.

Recuerdo también que en la escuela secundaria me tomaba muy en serio la disciplina de dibujar en todo tipo de estilos diferentes. Creé mis propios cómics. Pensé que tal vez escribiría una novela y la ilustraría. Aún no existían las novelas gráficas, pero estaba pensando en viñetas… así que realmente estaba pensando en planos. La transición al cine fue bastante fácil.





P: ¿Cómo inspiraron estos primeros dibujos sus películas?

R: (Mi primer dibujo de “Avatar”) lo hice cuando tenía 19 años, así que hace 50 años. Ese dibujo me llevó a pensar en un mundo bioluminiscente y escribí una historia sobre ello a finales de los 70. A principios de los 90, cuando fundé una compañía de efectos visuales y estábamos tratando de hacer personajes y criaturas generados por computadora, necesitaba un guion sobre otro planeta, así que encontré ese trabajo artístico, y eso se convirtió en “Avatar” en 1995.

La imagen de “Terminator” me vino en un sueño. Estaba enfermo, tenía mucha fiebre, y en ese sueño febril vi un esqueleto cromado emergiendo de un incendio. Lo dibujé de inmediato. Y luego pensé: “¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo era antes?” E instintivamente supe que parecía humano antes del fuego.

Cuando era niño tenía sueños de pasar por túneles acuáticos a gran velocidad, como un sistema circulatorio, que terminaban en el abismo. Tuve una pesadilla sobre estar en una habitación donde las paredes estaban cubiertas de avispas que me matarían, y eso se convirtió en la escena de “Aliens” donde ella corre hacia la cámara de los huevos.

P: ¿Cree que los niños están perdiendo estas habilidades debido a la tecnología?

R: No creo que podamos retroceder, pero creo que es importante que las personas desconecten de vez en cuando. Es importante pasar tiempo en la naturaleza, pasar tiempo contigo mismo, simplemente calmar la mente. Las personas son muy creativas, pero si constantemente están siendo bombardeadas por la creatividad de otras personas con películas, juegos, eso tiende a estancarlas.

El dibujo se está convirtiendo en un arte perdido. Incluso los artistas que trabajan conmigo generalmente no usan lápiz y papel. Me consideran un dinosaurio porque llego y dibujo algo. Pero yo tengo que sentirlo con líneas y texturas.

P: ¿Le preocupa la inteligencia artificial?

R: El problema es que hay múltiples tipos de IA, algunas de los cuales aún no han llegado. La inteligencia artificial general es una gran incógnita. Creo que definitivamente deberíamos frenar en ese campo.

En términos de IA generativa… eso es realmente interesante porque los datos que recopilan son todas las imágenes que los seres humanos han creado. Estamos exhibiendo nuestro subconsciente, que regresa a nosotros a través de estas imágenes. Por eso son tan convincentes, porque realmente somos nosotros en gran medida. Creo que el artista humano se va a volver más importante.

P: ¿Puede darnos pistas sobre “Avatar 3”?

R: En la tercera película estamos en un momento de transición entre luchar por la supervivencia de la Tierra y de Pandora. Estamos explorando otras culturas en el planeta y consolidando la historia del villano. Hay un montón de cosas nuevas que le suceden a la familia Sully… y presentamos a un nuevo personaje que luego se convierte en una parte importante de la historia. Hay que recordar que esto es un arco narrativo que va desde uno hasta cinco, y estamos justo en el medio. Pero puedo prometer esto: Sea lo que sea que pienses que va a ser, no lo es.