Dos libros del Alto Valle: «No tenía que ser» y «Andá pa´allá bobo»

Un poco -o mucho- de fútbol, la adolescencia como esa tierra del descubrimiento, los primeros amores, la picardía, la nostalgia, pero también los viajes y las vivencias son los motores de dos libros que llegaron a las librerías y que fueron escritos por autores de la región. Uno es «No tenía que ser. Lo imprevisible de la vida en diez historias», de Nicolás Horbulewicz, el escritor que ahora vive en Rosario pero que pasó parte de su infancia y adolescencia en el Valle, y los cuentos «Andá pa´allá bobo», del reginense Gerardo López, que actualmente vive en Neuquén.

Autor del libro de corte periodístico que narra la temporada 98/99 del club Cipolletti, «El ascenso que no fue», y del libro de cuentos «La última hoja de la margarita», Horbulewicz acaba de presentar «No tenía que ser», en el que vuelve a apostar por esa mezcla de humor y nostalgia que lo caracterizan.

«Los cuentos que forman parte de esta obra intentan desmenuzar lo complejo e impredecible de la existencia a través de una combinación de situaciones divertidas, fantásticas, distópicas y fortuitas.

Un dispositivo que puede medir la atracción que una persona siente por otra, un partido de fútbol con Messi, la repentina erupción de un volcán durante un viaje por trabajo, la última voluntad de un ser querido o la travesura de un grupo de estudiantes, son solo algunos de los disparadores con los que el autor se propone bucear nuevas profundidades, aunque sin traicionar su génesis narrativa. Es decir, que las historias se sientan como anécdotas en las que resulte (casi) imposible para el lector no sentirse identificado con la mayoría de ellas», propone el libro.

Horbulewicz nació en Buenos Aires, «pero al año de edad ya me encontraba viviendo en Cipolletti, ya que mis padres se mudaron allá por cuestiones laborales. Por eso, cuando empecé a tomar conciencia de las cosas, mi casa, mi lugar, siempre fue el Alto Valle. Allí hice la primaria y parte de la secundaria, hasta que, en el 2000, nuevamente por trabajo, mis padres emigraron otra vez, en este caso hacia Pinamar, donde terminé el colegio. Luego me fui a Buenos Aires a estudiar y ahora, hace tres años que estoy en Rosario. Bastante nómade mi vida, por cierto, pero de todos los lugares en los que viví, al único que sentí como propio, es Cipolletti. Y realmente lo sigo sintiendo así. Yo me considero cipoleño, por más que hace muchísimo tiempo ya que no vivo allá. Cuando me preguntan de dónde soy, la respuesta suele ser compleja y trato de acomodarla dependiendo la situación. Pero, por dentro, a mí me nace decir que soy de Cipo”, le contaba a Río Negro cuando sacó su primer libro de cuentos.

Ahora retoma esa costumbre con los 10 cuentos que forman parte de este libro editado por El guardián literario.

"Andá pa´allá, bobo"

Con la frase más recordada del último Mundial de Fútbol como título, el reginense Gerardo López publicó, de la mano de El año que viene ediciones, cinco cuentos que giran alrededor del deporte más popular del país.

En una publicación sencilla y breve, López cuenta situaciones cotidianas que encierran nostalgia y picardía, con el fútbol siempre como personaje gravitante. Una pelota que se escapa de un predio de fútbol donde entrena un equipo local, una discusión entre jugadores/amigos, las distracciones durante una clase en la previa del Mundial Francia 98, todo es materia de inspiración para escribir recuerdos o sumarles ficción.