El arte de bailar después de los 60: la historia detrás de “El baile infinito” en Neuquén

Los 24 integrantes de “El baile infinito” volverán al escenario del Cine Teatro Español de Neuquén el domingo 15 de noviembre, después de un estreno a sala llena.

¿Qué lugar ocupa el deseo después de los 60 años? Esa pregunta atraviesa “El baile infinito”, un espectáculo de danza contemporánea protagonizado por 24 personas mayores que encontraron en el movimiento una manera de contar sus historias. Después de seis meses de preparación, improvisaciones y creación colectiva, el grupo llegó al escenario del Cine Teatro Español de Neuquén, donde estrenó la obra a sala llena. Ahora se prepara para una nueva presentación, la última del año.

La función será el domingo 15 de noviembre, a las 21, en el Cine Teatro Español, ubicado en avenida Argentina 235 de Neuquén capital. La entrada será solidaria: un alimento no perecedero por persona. Las localidades podrán retirarse ese mismo día en la boletería, de 10 a 13 y de 18 a 21.

La propuesta, dirigida y coreografiada por Mariana Sirote, nació de un taller de danza y expresión destinado a personas mayores de 60 años. Lejos de buscar movimientos uniformes o exigir una determinada condición física, el proyecto se construyó a partir de las posibilidades de cada participante, sus recuerdos y su manera particular de habitar el cuerpo.

Durante seis meses, el grupo trabajó en preparación corporal e improvisación guiada. Las historias personales y las memorias de los intérpretes fueron el punto de partida para crear las escenas. El resultado fue una coreografía contemporánea que combina movimientos individuales y colectivos.

Bailar después de los 60

La obra propone una mirada sobre el envejecimiento que se aleja de la idea de que determinadas experiencias artísticas pertenecen exclusivamente a la juventud. En este caso, la edad y las trayectorias personales forman parte del lenguaje escénico.

Los propios participantes expresaron el sentido del proyecto a través de reflexiones que surgieron durante el proceso creativo. Una de ellas plantea: “La vida adulta es un momento de oportunidad, resistencia y transformación”.

Otra de las frases que acompaña la propuesta resume la experiencia de aprender a expresarse desde el movimiento: “Mi cuerpo transmutando, alojado en lo colectivo, aprendiendo un lenguaje novedoso y ancestral”.

El público acompañó con aplausos la presentación de “El baile infinito” en el Cine Teatro Español de Neuquén.

La creación también invita a pensar en los espacios que la sociedad ofrece a las personas mayores para explorar intereses, aprender nuevas disciplinas y participar de actividades culturales. “¿Qué espacio se le da al deseo después de los 60?”, se preguntan los intérpretes. La respuesta aparece sobre el escenario, donde las experiencias individuales se transforman en una obra compartida.

La preparación corporal estuvo a cargo de Pamela Bazán, mientras que Diego Brizuela participó en la dramaturgia y la asistencia coreográfica. El vestuario fue diseñado por Yanina Fabbri, la iluminación por Marcos Sandoval y la compaginación sonora por Diego Lumerman. El proyecto cuenta con Margarita Bali como madrina artística.

Una experiencia colectiva que vuelve al escenario

“El baile infinito” reúne a 24 intérpretes que participaron del proceso de creación y montaje. Entre ellos hay personas con diferentes historias y experiencias, unidas por el interés de explorar la danza como forma de expresión.

El espectáculo cuenta con el acompañamiento de la Fundación Banco Provincia del Neuquén (BPN) y la Cooperadora Prodanza Patagonia. La función del 15 de noviembre es organizada por la Fundación BPN, con apoyo del Gobierno provincial y del Banco Provincia del Neuquén.

Después del estreno y de una presentación realizada en octubre en Deriva Teatro, el grupo regresará al Cine Teatro Español para cerrar el año. Más allá de la presentación, la experiencia pone en escena una pregunta que atraviesa la vida cotidiana de muchas personas mayores: qué oportunidades existen para seguir creando, aprendiendo y compartiendo experiencias después de los 60 años.

Para agendar: “El baile infinito” se presentará el domingo 15 de noviembre a las 21 en el Cine Teatro Español de Neuquén, avenida Argentina 235. La entrada es un alimento no perecedero y se retira el mismo día en boletería, de 10 a 13 y de 18 a 21.