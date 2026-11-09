Conmoción en Bariloche: murió un hombre de un disparo y reportan varios heridos este lunes 9

Un trágico suceso dejó como saldo un muerto de un disparo en Bariloche este lunes 9 de noviembre en pleno feriado. Además, las autoridades reportan varios heridos que fueron hospitalizados.

Desde Diario RÍO NEGRO se preguntó tanto al Ministerio Público Fiscal como a la Policía local sobre el fatal incidente. Si bien no hubo respuestas oficiales sobre lo sucedido, sí confirmaron el saldo de una víctima fatal producto del disparo de un arma de fuego, como así también el traslado de personas al hospital zonal.

Mientras tanto, según trascendió de diversos medios locales, el hecho ocurrió en horas de la noche en una vivienda ubicada sobre Diagonal Gutiérrez, entre las calles Castex y Morales, y el trasfondo sería un conflicto familiar.

Este medio pudo corroborar que en el sector se montó un amplio operativo en el que intervienen la fiscal jefe Betiana Cendón junto a los fiscales Marcos Sosa Lukman y Celeste Aparicio; junto a personal de Criminalística y uniformados de la fuerza local, llevando a cabo las diligencias correspondientes.

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