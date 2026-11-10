Weretilneck achicó la ventana electoral en Río Negro: cuándo podrían ser las elecciones 2027

El mandatario ya había señalado que tanto el invierno como el verano presentan dificultades para organizar los comicios. Foto: archivo.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, acotó el período tentativo para las elecciones provinciales de 2027. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, durante la inauguración de la repavimentación de la Ruta Provincial 69, en Campo Grande, adelantó que los comicios podrían realizarse entre la segunda quincena de mayo y fines de junio.

La nueva referencia reduce el calendario que había planteado en agosto, cuando había mencionado una ventana de tres meses: abril, mayo y junio. Ahora, el mandatario dejó afuera abril y concentró las posibilidades de realizar los comicios en un período de unos 45 días.

«La decisión de desdoblar está tomada», afirmó Weretilneck al ser consultado sobre el calendario electoral. Sin embargo, aclaró que todavía no hay una fecha definida y que la convocatoria deberá contemplar las particularidades climáticas de Río Negro.

«Tenemos que ver el pronóstico del clima también, cómo viene el invierno, porque hay zonas de la provincia donde el invierno pega fuerte», explicó.

El mandatario ya había señalado que tanto el invierno como el verano presentan dificultades para organizar los comicios. Mientras que las nevadas y las bajas temperaturas pueden complicar los traslados en la Región Sur y la zona cordillerana, durante los meses estivales coinciden las temporadas de cosecha en los valles y el mayor movimiento turístico en destinos como Bariloche y Las Grutas.

Por qué Weretilneck quiere desdoblar las elecciones 2027

La decisión de separar los comicios provinciales de los nacionales ya había sido confirmada por Weretilneck anteriormente. Ayer el mandatario volvió a justificar esa estrategia con la necesidad de separar la discusión política provincial de la nacional.

«Nosotros consideramos que es importante que los temas de los rionegrinos los discutamos los rionegrinos, con candidaturas locales, con proyectos locales, no contaminados con la política nacional, que la política nacional siempre divide, nunca construye», expresó.

Por otro lado, sobre las PASO, Weretilneck se pronunció a favor de eliminarlas y defendió que los partidos políticos tengan la responsabilidad de definir sus propios candidatos.

La candidatura de Weretilneck todavía es una incógnita

La nueva definición sobre el calendario no estuvo acompañada por novedades sobre la candidatura a gobernador de Juntos Somos Río Negro. En agosto, Weretilneck había dejado abierta la posibilidad de que otro dirigente del espacio compitiera por la sucesión provincial.

«Juntos tiene muchos buenos candidatos y líderes locales. Entonces, yo no cerraría una candidatura en este tiempo, porque creo que tenemos mucho para ofrecer a los rionegrinos y yo soy uno más», había señalado ante una consulta de este medio.