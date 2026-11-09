El ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Koenig, abre los números del presupuesto en la Legislatura

La presidenta de la comisión B de la Legislatura, Zulma Reina, convocó al ministro de Economía, producción e Industria dela provincia, Guillermo Koenig, para dar detalles sobre el presupuesto provincial 2027.



Reina, que preside la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas, citó al funcionario y su equipo este martes a las 13 en la sala de comisiones de la Legislatura de Neuquén, con apertura a la participación de todas y todos los legisladores.



Se buscará avanzar con el tratamiento del ejercicio para el año entrante, la ley impositiva y las modificaciones al código fiscal. La convocatoria será el primer encuentro del arco político luego de que el gobernado diera a conocer el llamado a elecciones para el 14 de febrero.



Los tres proyectos de ley integran el orden del día y son iniciativas del oficialismo. El proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el gobernador Rolando Figueroa, contempla ingresos por 11,4 billones de pesos y un superávit financiero estimado en 234 mil millones de pesos. En dólares, el superávit es de unos 150 millones.



La erogación corriente del Estado provincial, en tanto, ascendería hasta 9,3 billones de pesos (5.961 millones de dólares). En gastos de capital, se prevén 1,8 billones de pesos (1.153 millones de dólares). Sumados, los desembolsos totales treparían hasta los 11,1 billones de pesos (7.115 millones de dólares).

La propuesta del Ejecutivo, se informó, prioriza la inversión en obra pública, con intervenciones previstas en infraestructura vial, educativa, sanitaria y habitacional en las siete regiones de la provincia.

Con reforma del código fiscal



En cuanto al código fiscal, la iniciativa, establece la reforma de nueve artículos en los que se buscará mejorar los incentivos al cumplimiento del pago tributario, actualizar beneficios de tributación y precisar disposiciones cuya aplicación requiere mayor claridad, se sostuvo en los argumentos de presentación.



El tercer expediente en debate, el proyecto de Ley Impositiva 2027, fue impulsado por diputados del bloque Comunidad y fija un nuevo régimen tributario con una actualización general del 30 por ciento en los tributos, modificaciones en las alícuotas de distintas actividades económicas y beneficios para pequeños contribuyentes, se indicó.



La convocatoria fue formalizada por la legisladora Reina con una nota dirigida al titular de la cartera económica y se prevé que participe el equipo técnico económico de primeras y segundas líneas del ministerio, para responder a las consultas de las y los legisladores.