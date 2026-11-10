Necrológicas de hoy, martes 10 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 10 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Llorente, Maria de las Nieves
El jueves 5 de noviembre falleció María de las Nieves Llorente en su casa, acompañada de toda su familia. Sus hijas, Claudia, Ana y María Rosa; sus nietos, Tomás, Francisco, Clara, Marina, Joaquín, Rocío, Julián, Jazmín, Joanna y Victoria; sus bisnietos, Olivia, Rafael, Aurora, Catalina, Baltazar, Malena, Rosario, Teresa y Elena; y sus yernos, Carlos Antonio, Carlos Alberto y Ricardo, la despiden con mucho amor y participan su fallecimiento a sus alumnos y alumnas, a sus amistades y a todos los que la quisieron.
Llorente, María de las Nieves
Las hijas de María de las Nieves Llorente le agradecen con especial cariño a sus cuidadoras, que la acompañaron con amor y ternura durante todos estos años.
Curruqueo, Esteban
Falleció a los 81 años el 8 de noviembre de 2026. Tu familia te despide con amor y te lleva siempre en el corazón.Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos
ESCUDERO, JUAN
Fallecio en Gral. Roca a los 91 años. Su esposa: Nilda Gonzalez. Sus hijas: Nancy y Gabriela. Sus hijos politicos: Fernando y Ariel. Sus nietos: Pilar, Guadalupe, Ariel, Sofia y Giuliana. Su bisnnieto: Theo y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados al Cementerio PARQUE LAS FUENTES para su cremacion.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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