Necrológicas de hoy, martes 10 de noviembre de 2026

Llorente, Maria de las Nieves El jueves 5 de noviembre falleció María de las Nieves Llorente en su casa, acompañada de toda su familia. Sus hijas, Claudia, Ana y María Rosa; sus nietos, Tomás, Francisco, Clara, Marina, Joaquín, Rocío, Julián, Jazmín, Joanna y Victoria; sus bisnietos, Olivia, Rafael, Aurora, Catalina, Baltazar, Malena, Rosario, Teresa y Elena; y sus yernos, Carlos Antonio, Carlos Alberto y Ricardo, la despiden con mucho amor y participan su fallecimiento a sus alumnos y alumnas, a sus amistades y a todos los que la quisieron.

Llorente, María de las Nieves Las hijas de María de las Nieves Llorente le agradecen con especial cariño a sus cuidadoras, que la acompañaron con amor y ternura durante todos estos años.

Curruqueo, Esteban Falleció a los 81 años el 8 de noviembre de 2026. Tu familia te despide con amor y te lleva siempre en el corazón.Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos