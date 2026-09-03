El Museo Barda del Desierto construirá tres estaciones de sombra y refugio

Sombra Xerófila, creado por Arquitectura Feral, de Valparaíso, Chile, es uno de los tres proyectos seleccionados.

El Museo Barda del Desierto (mBDD), ubicado en Contralmirante Cordero, anuncia los tres proyectos seleccionados de SOMBRA. Principio de refugio, una convocatoria internacional que invitó a explorar la sombra como materia arquitectónica, condición espacial y principio de refugio en territorios áridos.



La iniciativa propone pensar la sombra más allá de su condición de ausencia de luz: como un espacio intermedio, móvil y temporal, capaz de producir cobijo, orientación y resguardo.



Desde esta perspectiva, equipos de arquitectura, bioarquitectura, arte y prácticas experimentales fueron convocados a imaginar dispositivos de arquitectura mínima para el territorio del museo.



La convocatoria recibió más de 80 propuestas provenientes de 11 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Austria.



La evaluación estuvo a cargo de la Dirección del Museo Barda del Desierto, junto a los arquitectos Lucas Gilardi y Gustavo Diéguez (estudio a77) y las arquitectas Dani Vera y Natalia Leves, integrantes de la línea de investigación Arquitecturas de Límites Difusos del mBDD.



De esta primera instancia fueron preseleccionados seis proyectos. La exposición abrió además una instancia de consulta popular participativa, que permitió a la comunidad conocer las seis propuestas y expresar su opinión a través de una votación abierta. Los resultados de esta consulta fueron considerados por el equipo curatorial como un insumo para la selección final, junto con los criterios curatoriales definidos para el proyecto.



A partir de este proceso, el equipo curatorial seleccionó tres proyectos que serán desarrollados y construidos a escala 1:1 en distintos puntos del territorio del Museo Barda del Desierto. Los tres proyectos seleccionados:

UMBÚ

Equipo responsable: Cooperativa Arquitectos. Integrantes: Juan Manuel Pachue, Matías Salomón y Brian Ejsmont. Procedencia: Rosario, Argentina. Antecedentes: Pabellón Argentino en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025.

SOMBRA XERÓFILA

Equipo responsable: Arquitectura Feral. Representante: Sebastián Ferrer Aliste. Procedencia: Valparaíso, Chile. Antecedentes: Arquitectura Feral desarrolló trabajos vinculados con la conservación, la investigación patrimonial y la arqueología en el norte de Chile.

DELTA DE LAS TRANSICIONES DEL SUELO

Equipo responsable: The Natural Materials Lab — Columbia University GSAP. Integrantes: Lola Ben-Alon, Haris Andikagumi, Cherry Zhan y Michael Kai Lok Chan. Procedencia: Indonesia, Escocia y Estados Unidos. Con base en Nueva York, Estados Unidos. Antecedentes: Bienal de Arquitectura de Venecia 2025, Craft Contemporary Museum de Los Ángeles e Indian Ceramics Triennial.

Arquitectura, arte y territorio

SOMBRA. Principio de refugio da continuidad a la línea de investigación Arquitecturas de Límites Difusos del Museo Barda del Desierto, que articula arte contemporáneo, arquitectura, tecnologías digitales y pedagogía en relación directa con la geografía cultural de la Norpatagonia.



A través de este proyecto, el mBDD propone generar nuevos modos de encuentro con el paisaje estepario, poniendo en diálogo diseño, construcción mínima, arte y pensamiento ambiental.