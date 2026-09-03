Río Negro busca ampliar de 2 a más de 20 los auditores que certifican la eficiencia energética de viviendas

Río Negro comenzó una capacitación para ampliar la cantidad de profesionales que pueden realizar auditorías de eficiencia energética en viviendas. El objetivo es fortalecer el sistema de etiquetado energético y pasar de los dos auditores que actualmente tiene la provincia a una red de más de 20 profesionales.

Se trata del Curso de Auditores 2026 del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), organizado por la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, como Unidad Ejecutora Local, junto con la Unidad Ejecutora Nacional del programa.

La capacitación comenzó esta semana y se desarrollará hasta noviembre de manera virtual, con encuentros los lunes y miércoles de 15 a 17, a través del Campus de Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía de la Nación.

«Esto nos permite ampliar la cantidad de auditores en la provincia: hoy contamos con solo dos y ahora tenemos la posibilidad de superar los 20″, explicó María del Carmen Rubio, directora de Regulación y Proyectos de la Secretaría de Energía Eléctrica de Río Negro.

El curso está destinado a auditores del Pronev y a profesionales convocados por las distintas jurisdicciones. Antes de comenzar las clases, los participantes debieron realizar un examen obligatorio de nivelación para identificar sus conocimientos previos. La evaluación no fue excluyente.

La formación apunta a actualizar conocimientos y mejorar los procesos de auditoría, una instancia necesaria para determinar el desempeño energético de una vivienda y emitir posteriormente su etiqueta.

Qué es el etiquetado energético de viviendas

El etiquetado permite conocer y comparar el comportamiento energético de una vivienda a partir de una evaluación de sus características constructivas, instalaciones y consumo energético. El resultado se expresa mediante una escala de letras, similar a la utilizada en otros equipos y electrodomésticos.

En Río Negro, esta política está respaldada por la Ley Provincial 5546 y su reglamentación, además de la adhesión al esquema nacional.

La auditoría es un paso previo para obtener la etiqueta. En ese proceso se relevan las condiciones de la vivienda y se calcula su desempeño energético. Una mejor calificación implica, en términos generales, una vivienda con menores requerimientos de energía para su funcionamiento.

La Provincia también estableció beneficios fiscales para quienes etiqueten sus viviendas y obtengan una buena calificación.