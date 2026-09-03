Regresó el clima frío y se intensificó el viento en la Patagonia: ráfagas de 70 km/h en el Alto Valle, la cordillera y Viedma

El viento instalado en la Patagonia trajo consigo un frente frío desde la cordillera, provocando un marcado descenso de la temperatura en toda la región.

Aunque no hay alertas vigentes para Neuquén y Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada con intensas ráfagas que se sentirán en el Alto Valle y la costa. Además en el área cordillerana, el viento estará acompañado por lluvias y nevadas en las zonas altas.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 15 °C y una mínima nocturna de 10°C. El aire fresco se sentirán durante todo el día.

El gran protagonista, además del bajón de temperatura, será el viento. Según el organismo nacional, se esperan velocidades de 41 km/h y ráfagas que podrían acercarse o superar los 70 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 8°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 15°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 10°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén: Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 8°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 60 – 69 km/h. Tarde: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 15°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 10°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 42 – 50 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera no rige un alerta por nieve en esta ocasión. No obstante, la región podría registrar nuevas precipitaciones y nevadas en las zonas más altas.

La temperatura, en líneas generales, se mantendrán entre los 5°C y 2°C . Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de 69 km/h en la tarde y las precipitaciones aparecerán desde la mañana.

Bariloche: Mañana: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente oeste y ráfagas de 60 – 69 km/h. Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 5°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente oeste y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Villa La Angostura: Mañana: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente oeste y ráfagas de 60 – 69 km/h. Tarde: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 3°C con vientos de 32 – 41 km/h con dirección predominantemente sudoeste y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 1°C con vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominantemente oeste y ráfagas de 51 – 59 km/h.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es otra región que registrará velocidades intensas de viento. Según el pronóstico la temperatura máxima será de 12°C y las ráfagas alcanzarán los 60 km/h.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: