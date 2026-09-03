Cierre temporal de Pino Hachado por nieve: así están las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile
Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este 3 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una nueva jornada complicada por la acumulación de nieve y precipitaciones.
La inestabilidad climática complicó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos. Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este jueves 3 de septiembre.
Cierre temporal de Pino Hachado: el estado actualizado de los pasos a Chile
Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. El organismo detalló que el paso se encuentra intransitable por acumulación de hielo y nieve. Se espera un nuevo reporte a las 10.30.
El reporte actualizado del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 3 de septiembre de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ubicación
|Estado al 03/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Condiciones de Transitabilidad
|Paso Cardenal SamoréHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|HABILITADO con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada mojada por lluvia y parches de hielo en zonas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas. Equipos viales operando en la traza.
|Paso Mamuil MalalHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.
|Paso de IcalmaHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 18:00 hs
Ingreso: 08:00 a 19:00 hs
|Acumulación de nieve e hielo en sectores sombríos. Transitable para vehículos 4×4 y menores con uso obligatorio de cadenas.
|Paso Hua HumHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Tramo terrestre de ripio poceado con barro por humedad constante. Requiere reserva previa confirmada en la barcaza para la navegación del lado chileno.
|Paso Internacional Perez RosalesHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso mixto lacustre/terrestre habilitado para tránsito turístico. Operativa sujeta a condiciones del clima en los lagos.
|Paso PichachenHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Cerrado temporalmente por acumulación de nieve durante la temporada invernal.
|Paso Internacional Los LibertadoresHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información
|Mendoza (RN 7)
|HABILITADO con precaución
|24 hs / Sujeto a ventana de clima
|Transitable con precaución por bajas temperaturas y portación obligatoria de cadenas. Monitoreo permanente por posible congelamiento de calzada en alta montaña.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 3 de septiembre
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Junín de los Andes – Empalme Ruta Nacional 234
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada resbaladiza por derrame de combustible. Evitar la circulación en horarios nocturnos o de madrugada.
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda con sectores poceados, acumulación de barro e hielo. Equipos operando en despeje. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Alerta por nevadas. Calzada húmeda por riego de salmuera y baja adherencia por heladas matinales. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Acumulación de barro, hielo y nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Sin circulación nocturna.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda, lloviznas y visibilidad reducida por neblina. Riesgo de caída de piedras e hielo. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitada solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin circulación nocturna en tramos de ripio por barro y nieve.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Acumulación de nieve e hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (09:00 a 18:00 hs)
|Operaciones de despeje continuo. Viento y sectores con hielo sobre calzada y banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones, baches en calzada y banquinas inestables por barro. Trabajos en badén de Carranza y desvíos por obras. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado muy intenso. Obras de bacheo con reducción de calzada entre Añelo y el límite con Río Negro (de 8 a 18 hs). Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve e hielo sobre calzada. Operación de maquinaria vial en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Acumulación de nieve e hielo en sectores altos (acceso Batea Mahuida). Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio deteriorada por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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