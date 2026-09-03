ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Cierre temporal de Pino Hachado por nieve: así están las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile

Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este 3 de septiembre. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

Paso fronterizo Pino Hachado.-

Paso fronterizo Pino Hachado.-

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una nueva jornada complicada por la acumulación de nieve y precipitaciones.

La inestabilidad climática complicó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos. Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular este jueves 3 de septiembre.

Cierre temporal de Pino Hachado: el estado actualizado de los pasos a Chile

Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. El organismo detalló que el paso se encuentra intransitable por acumulación de hielo y nieve. Se espera un nuevo reporte a las 10.30.

El reporte actualizado del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 3 de septiembre de 2026:

Paso FronterizoProvincia / UbicaciónEstado al 03/09/2026Horario de AtenciónObservaciones y Condiciones de Transitabilidad
Paso Cardenal SamoréHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más informaciónNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada mojada por lluvia y parches de hielo en zonas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas. Equipos viales operando en la traza.
Paso Mamuil MalalHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más informaciónNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.
Paso de IcalmaHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más informaciónNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con precauciónEgreso: 08:00 a 18:00 hs
Ingreso: 08:00 a 19:00 hs		Acumulación de nieve e hielo en sectores sombríos. Transitable para vehículos 4×4 y menores con uso obligatorio de cadenas.
Paso Hua HumHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más informaciónNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsTramo terrestre de ripio poceado con barro por humedad constante. Requiere reserva previa confirmada en la barcaza para la navegación del lado chileno.
Paso Internacional Perez RosalesHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más informaciónRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsPaso mixto lacustre/terrestre habilitado para tránsito turístico. Operativa sujeta a condiciones del clima en los lagos.
Paso PichachenHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más informaciónNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalCerrado temporalmente por acumulación de nieve durante la temporada invernal.
Paso Internacional Los LibertadoresHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más informaciónMendoza (RN 7)HABILITADO con precaución24 hs / Sujeto a ventana de climaTransitable con precaución por bajas temperaturas y portación obligatoria de cadenas. Monitoreo permanente por posible congelamiento de calzada en alta montaña.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 3 de septiembre

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Junín de los Andes – Empalme Ruta Nacional 234NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada resbaladiza por derrame de combustible. Evitar la circulación en horarios nocturnos o de madrugada.
Ruta Nacional 40Siete Lagos (Emp. RN 231 – Emp. RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda con sectores poceados, acumulación de barro e hielo. Equipos operando en despeje. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónAlerta por nevadas. Calzada húmeda por riego de salmuera y baja adherencia por heladas matinales. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosAcumulación de barro, hielo y nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Sin circulación nocturna.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia Traful – Empalme RN 40NacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda, lloviznas y visibilidad reducida por neblina. Riesgo de caída de piedras e hielo. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitada solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin circulación nocturna en tramos de ripio por barro y nieve.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónAcumulación de nieve e hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (09:00 a 18:00 hs)Operaciones de despeje continuo. Viento y sectores con hielo sobre calzada y banquinas. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones, baches en calzada y banquinas inestables por barro. Trabajos en badén de Carranza y desvíos por obras. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro e hielo matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado muy intenso. Obras de bacheo con reducción de calzada entre Añelo y el límite con Río Negro (de 8 a 18 hs). Evitar la circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve e hielo sobre calzada. Operación de maquinaria vial en la zona.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónAcumulación de nieve e hielo en sectores altos (acceso Batea Mahuida). Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónTraza de ripio deteriorada por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron una nueva jornada complicada por la acumulación de nieve y precipitaciones.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén