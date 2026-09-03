ATE pospuso el paro en aeropuertos: se normalizaron los vuelos en Neuquén y Río Negro

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), tenían previsto iniciar este 3 de septiembre una jornada de reclamo salarial. Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana anunciaron la suspensión del paro y exigieron una audiencia al Ministerio de Trabajo.

Aunque el Gobierno los había intimado a garantizar el 75% de las operaciones y el gremio planeaba sostener la protesta en franjas horarias clave, la medida fue levantada y los vuelos funcionarán con normalidad.

Paro de ATE suspendido: los vuelos a Neuquén y Río Negro que se normalizarán

Desde ATE se había informado que la medida de fuerza tendría alcance federal, lo que afectaría a los principales puntos del sistema aéreo nacional, como Ezeiza y Aeroparque.

Las franjas horarias seleccionadas eran de 9 a 12 y de 18 a 21, períodos durante los cuales se preveía que los vuelos programados sufrieran demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

Estos son los vuelos hacia y desde Neuquén y Río Negro que se normalizarán tras la suspensión del paro.