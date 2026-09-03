ATE pospuso el paro en aeropuertos: se normalizaron los vuelos en Neuquén y Río Negro
El Gobierno intimó al gremio y le ordenó garantizar el 75% de los vuelos. Pese a que ATE-ANAC había ratificado la medida de fuerza prevista por 48 horas, cerca de las 9 se informó que la protesta quedará sin efecto.
Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), tenían previsto iniciar este 3 de septiembre una jornada de reclamo salarial. Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana anunciaron la suspensión del paro y exigieron una audiencia al Ministerio de Trabajo.
Aunque el Gobierno los había intimado a garantizar el 75% de las operaciones y el gremio planeaba sostener la protesta en franjas horarias clave, la medida fue levantada y los vuelos funcionarán con normalidad.
Paro de ATE suspendido: los vuelos a Neuquén y Río Negro que se normalizarán
Desde ATE se había informado que la medida de fuerza tendría alcance federal, lo que afectaría a los principales puntos del sistema aéreo nacional, como Ezeiza y Aeroparque.
Las franjas horarias seleccionadas eran de 9 a 12 y de 18 a 21, períodos durante los cuales se preveía que los vuelos programados sufrieran demoras, reprogramaciones o cancelaciones.
Estos son los vuelos hacia y desde Neuquén y Río Negro que se normalizarán tras la suspensión del paro.
|Vuelo
|Destino / Origen
|Fecha
|AR 1920
|Destino: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|AR 1669
|Origen: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|WJ 3048
|Origen: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|AR 1674
|Destino: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|WJ 3163
|Destino: Neuquén (NQN)
|03/09/2026
|WJ 3040
|Origen: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|AR 1637
|Origen: Neuquén (NQN)
|03/09/2026
|AR 1680
|Destino: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|WJ 3175
|Destino: Neuquén (NQN)
|03/09/2026
|WJ 3049
|Destino: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|AR 1650
|Destino: Neuquén (NQN)
|03/09/2026
|WJ 3051
|Destino: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|WJ 3044
|Origen: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|O4 649
|Origen: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|AR 1690
|Destino: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
|AR 1907
|Origen: Neuquén (NQN)
|03/09/2026
|WJ 3169
|Destino: Neuquén (NQN)
|03/09/2026
|AR 1630
|Destino: Neuquén (NQN)
|03/09/2026
|AR 1647
|Origen: Neuquén (NQN)
|03/09/2026
|AR 1673
|Origen: Bariloche (BRC)
|03/09/2026
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