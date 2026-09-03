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ATE pospuso el paro en aeropuertos: se normalizaron los vuelos en Neuquén y Río Negro

El Gobierno intimó al gremio y le ordenó garantizar el 75% de los vuelos. Pese a que ATE-ANAC había ratificado la medida de fuerza prevista por 48 horas, cerca de las 9 se informó que la protesta quedará sin efecto.

Keila Giles

Por Keila Giles

Vuelos afectados por el paro de ATE en aeropuertos

Vuelos afectados por el paro de ATE en aeropuertos

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), tenían previsto iniciar este 3 de septiembre una jornada de reclamo salarial. Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana anunciaron la suspensión del paro y exigieron una audiencia al Ministerio de Trabajo.

Aunque el Gobierno los había intimado a garantizar el 75% de las operaciones y el gremio planeaba sostener la protesta en franjas horarias clave, la medida fue levantada y los vuelos funcionarán con normalidad.

Paro de ATE suspendido: los vuelos a Neuquén y Río Negro que se normalizarán

Desde ATE se había informado que la medida de fuerza tendría alcance federal, lo que afectaría a los principales puntos del sistema aéreo nacional, como Ezeiza y Aeroparque.

Las franjas horarias seleccionadas eran de 9 a 12 y de 18 a 21, períodos durante los cuales se preveía que los vuelos programados sufrieran demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

Estos son los vuelos hacia y desde Neuquén y Río Negro que se normalizarán tras la suspensión del paro.

VueloDestino / OrigenFecha
AR 1920Destino: Bariloche (BRC)03/09/2026
AR 1669Origen: Bariloche (BRC)03/09/2026
WJ 3048Origen: Bariloche (BRC)03/09/2026
AR 1674Destino: Bariloche (BRC)03/09/2026
WJ 3163Destino: Neuquén (NQN)03/09/2026
WJ 3040Origen: Bariloche (BRC)03/09/2026
AR 1637Origen: Neuquén (NQN)03/09/2026
AR 1680Destino: Bariloche (BRC)03/09/2026
WJ 3175Destino: Neuquén (NQN)03/09/2026
WJ 3049Destino: Bariloche (BRC)03/09/2026
AR 1650Destino: Neuquén (NQN)03/09/2026
WJ 3051Destino: Bariloche (BRC)03/09/2026
WJ 3044Origen: Bariloche (BRC)03/09/2026
O4 649Origen: Bariloche (BRC)03/09/2026
AR 1690Destino: Bariloche (BRC)03/09/2026
AR 1907Origen: Neuquén (NQN)03/09/2026
WJ 3169Destino: Neuquén (NQN)03/09/2026
AR 1630Destino: Neuquén (NQN)03/09/2026
AR 1647Origen: Neuquén (NQN)03/09/2026
AR 1673Origen: Bariloche (BRC)03/09/2026


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Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), tenían previsto iniciar este 3 de septiembre una jornada de reclamo salarial. Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana anunciaron la suspensión del paro y exigieron una audiencia al Ministerio de Trabajo.

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