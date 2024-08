El pulso bailable del pop: Barco, en Cipolletti y Bariloche

Barco llega a esta parte de la Patagonia por primera vez. Pudo haberlo hecho antes, pero, cuando no, la pandemia lo impidió. Como sea, este fin de semana será la oportunidad de conocer de primera mano, por así decirlo, a una de las bandas que mejor interpretó en el siglo XXI el pulso pop argentino de los ‘80.



El cuarteto integrado por Alejandro Álvarez, en guitarra y voz; Francisco Álvarez , en batería; Justo Scipioni, en bajo; y Ramiro Cremona, en teclados y percusión, se presentará este viernes en Inda Club (Juan Manuel de Rosas 523, Bariloche) y el sábado, a las 21, en Casa de la Bodega (Tres Arroyos 375, Cipolletti). En Bariloche abrirán los locales Niko es Ponja y en Cipolletti compartirán escenario con Autómata Personal, una de las bandas más destacadas del pop local.



“Va a ser nuestra primera vez ahí, por esas ciudades del sur”, reconoce Justo Scipioni, en un diálogo con Diario RIO NEGRO. “Hace mucho que queríamos ir, incluso antes de la pandemia estábamos por ir pero cayó la cuarentena y y no logramos concretar, así que, con muchas expectativas y muchas ganas, vamos a estar tocando principalmente nuestro último disco, El viaje de la canción, que lo lanzamos a mediados del año pasado. También nos vamos a dar una vuelta por los discos anteriores. Felices de poder llevar nuestra música por primera vez a la Patagonia”.

La historia de “El viaje de la canción”, editado a fines de junio de 2023, es, antes que nada, la historia de un disco que no fue. O, el final feliz de una historia que en su momento no fue la imaginada.

“El viaje de la canción” está hecho en parte de aquellas grabaciones en parte de nuevas canciones. “Teníamos unas cuantas canciones que habíamos grabado y finalmente rescatamos algunos sencillos de esas canciones; después, durante la pandemia, empezamos con la composición de nuevas canciones. Este álbum se llama El viaje de la canción un poco por todo este recorrido que tuvieron estas canciones para poder llegar a conformar el álbum. Un recorrido en el en tiempo , pero también en distancia porque lo teníamos a Ale, en pandemia, viviendo en Uruguay. Entonces era un ir y volver, a la distancia».

«Por suerte hoy con las tecnologías que tenemos eso se puede hacer de una forma bastante simple, ir mandando y grabando cada una de su casa, ir maqueteando. Y decía lo del tiempo porque algunas venían desde antes de la pandemia y porque hacía mucho que no lanzamos un disco como obra, un álbum. Veníamos con una serie de sencillos, pero un disco no hacíamos desde 2016, cuando sacamos Era, es, será. En definitiva, sentimos que en algún punto lo que todas estas canciones hicieron fue un viaje hasta llegar al álbum”.

De aquel primer intento de hacer un disco a lo que sucedió después pasaron cosas, algunas canciones ya no los representaba, no habían quedado como la banda quería. Solo algunas fueron rescatadas. “Rescatamos ahí algunos sencillos”, reconoce Justo. “Y ahí empezamos a hacer nuevas canciones que llevaron a este disco”.

Otra cuestión interesante que sucedió con la banda a partir del (re)encuentro tras la cuarentena fue el modo en que comenzaron a trabajar sobre las composiciones. “Estamos en otro proceso nuevo de composición, que es más grupal, porque originalmente Ale era quien escribía las canciones y ahora estamos un poco abriendo ese juego, y estamos yendo a la sala, casi sin ideas previas y empezando a tocar a ver qué sale. Obviamente no todo de lo que sale es algo con lo que se avanza, pero obvio, salen otras cosas diferentes, la canción se va gestando con una identidad un poco más grupal, lo que creo que nos va a llevar a otras posibilidades”.



De las canciones “viejas” del disco, Justo menciona dos en particular: “Piel y mar fue el primer sencillo que lanzamos del disco. En algún punto, nos gustaba mucho y la veíamos como con cierto potencial, es una canción muy directa, me parece, va al frente, bien arriba. Después, Nieve derretida al sol, que también era una maqueta de hace algún tiempo atrás, que incluso no iba a estar en el disco y de repente llegamos al estudio y ahí, escuchando un poco, no me acuerdo quién dijo, che, ¿y esta canción se acuerdan? La escuchamos y sentimos que podía ser interesante grabarla. La grabamos, nos gustó como quedó y terminó formando parte del álbum”.



Un de los motivos por lo que las cosas finalmente funcionaron para la banda fue el modo en que trabajaron las canciones y otro fueron las canciones mismas. “Siempre trabajamos para la canción, para que se pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar”.



Barco recupera el puso bailable que tuvo el rock argentino en buena parte de los ‘80: algunas de sus canciones pueden ser más rockeras que otras, pero todas son bailables. De Virus para acá, muy pocas bandas se habían interesado en eso. “Hay mucho de baile y eso es algo que me parece muy interesante que tiene Barco”, apunta el bajista. “No deberíamos perder el tema del baile, el tema de la mixtura entre lo electrónico y lo orgánico, los sintetizadores, que a mí me parece muy interesante la posibilidad de que el disco te haga mover la patita”.