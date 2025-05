Una sonda espacial lanzada por Rusia para explorar Venus caerá a la Tierra: insisten en que no hay que alarmarse

Las principales agencias espaciales del planeta siguen paso a paso el ingreso a la atmósfera terrestre de la sonda soviética Cosmos 482, un artefacto lanzado en marzo de 1972 que tenía como objetivo explorar el planeta Venus. La entrada de este objeto ovalado de un metro de diámetro y media tonelada de peso está previsto para la madrugada del viernes al sábado.

La nave fue diseñada para soportar las enormes presiones de la atmósfera del planeta más cálido del sistema solar, por lo cual podría sobrevivir a su reingreso en la atmósfera.

Fue lanzada hace 53 años, pero su misión falló y quedó atrapada en la órbita terrestre. Según informó la Nasa, se terminó separando en cuatro partes: dos de ellas permanecieron en órbita baja terrestre y cayeron en 48 horas; mientras que las otras dos piezas entraron en una órbita más alta a entre 210 y 9.800 kilómetros de la Tierra. Los especialistas creen que un fallo provocó que la ignición del motor no alcanzara la velocidad necesaria para la transferencia a Venus, dejando la carga útil en esta órbita elíptica terrestre que ha ido decayendo con el tiempo hasta que caiga en los próximos días.

La sonda soviética Cosmos 482 fue lanzada en marzo de 1972 con el objetivo de explorar el planeta Venus. Foto: gentileza

Sin embargo, hay muy poca información oficial sobre la sonda puesto que se trata de un «proyecto secreto» de la era soviética. De todos modos, ya se ha activado el protocolo de seguimiento del Comité Internacional para la Coordinación de la Basura Espacial, un organismo en el que están representadas 13 agencias espaciales, entre la Nasa, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, Ucrania, China y Japón, entre otras.

En este caso, la nave sigue una órbita casi circular sobre la Tierra. Estiman que está a unos 200 kilómetros, de modo que caería al planeta en cuestión de días en cualquier punto.

Cada radar puede observar el objeto unas cuatro veces al día y estimar cuándo y dónde caerá. La zona de impacto podría estar entre las latitudes 52° norte y 52° sur, abarcando gran parte del planeta. Esto incluye gran parte de América del Norte y del Sur, Europa, la mayoría de los países de África, Asia y Oceanía, incluyendo Australia. De todos modos, es difícil predecir el comportamiento en las capas de la atmósfera que están a entre 100 y 200 kilómetros de altitud.

Los especialistas recalcaron que no se trata de un meteorito y no causará ninguna explosión. Insistieron en que no hay que alarmarse ya que lo más probable es que caiga lejos de cualquier zona habitada -caería al mar- y «la probabilidad de que la sonda cause daños es baja». Según las estimaciones de la Agencia Espacial Europea, la sonda soviética caerá el sábado a las 8.18 de la mañana (hora de esa zona), «con un margen de 18 horas arriba o abajo».

“El Cosmos 482 podría ser visible como un meteoro brillante y lento durante su reingreso a la atmósfera y se puede hacer un seguimiento on line a través de https://www.satflare.com/track.asp?q=6073#LIST”, indicaron.