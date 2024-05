«En el fondo, el problema es la transparencia», dijo el periodista que detectó plagios en el último libro de Javier Milei

El periodista de la revista Noticias Tomás Rodríguez denunció los plagios del presidente Javier Milei en su último libro «Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica». Se trata de su octavo libro -el primero que presenta como presidente- que contiene 376 páginas. El objetivo del presidente era presentarlo en la última edición de la Feria del Libro aunque finalmente desistió, ante las numerosas críticas que recibió durante la inauguración del evento.

El lanzamiento será mañana en el Luna Park con entrada gratuita.

La investigación de este periodista que reside en Bariloche arrancó allá por mayo del 2022. «Acababa de terminar la carrera en Editorial Perfil y en un sitio llamado Medium, un usuario anónimo había publicado un artículo en el que demostraba que Milei había plagiado a autores canónicos del liberalismo económico en Infobae y El Cronista Comercial«, relató Rodríguez a RÍO NEGRO.

En ese momento, intentó comunicarse con el denunciante, sin éxito, pero decidió empezar a investigar. En esa ocasión, recordó, Milei argumentó que «por practicidad, no se usaba citar». «Era un completo disparate: una persona que viene de la academia sabe que se cita siempre. Fue en ese momento cuando me pregunté si era un modus operandi o un hecho aislado«, advirtió.

Decidió analizar en detalle el libro de Milei, «Pandenómics» y se sorprendió al detectar plagios a una gran cantidad de autores, entre ellos, Salvador Uribarri, un mexicano egresado en Oxford, que murió poco antes de poder iniciar acciones legales, y al físico español Antonio Guirao Piñera, de la Universidad de Murcia. «En este caso, no solo lo copió sino que cambió el sentido de su trabajo. Después vinieron otras investigaciones sobre otros libros: en ‘El Camino del Libertario’, su autobiografía, también se encontraron plagios», afirmó Rodríguez.

Tomás Rodríguez es periodista de la revista Noticias. Foto: gentileza

Mencionó otro plagio en el prólogo que escribió Milei «en un libro canónico del liberalismo económico que se llama ‘4.000 años de controles de precios y salarios'».

La última investigación apunta al último libro del presidente. Rodríguez descubrió un párrafo textual copiado de un ensayo del economista del Conicet, Fernando Toledo, que forma parte del libro «Teorías Económicas sobre el mercado de trabajo II: Neoclásicos y nuevos keynesianos”, del grupo editorial Fondo de Cultura Económica. «Lo copió idéntico, pero el plagio más alevoso fue la copia de un trabajo del año 2000 llamado ‘Demanda por Dinero: teoría, evidencia, resultados’, escrito por Verónica Mies y Raimundo Soto, dos profesores de la Universidad Católica de Chile. En este caso, no se trata de un párrafo sino de diez párrafos, entre las páginas 330 y 337«, especificó.

El investigador intentó comunicarse con los autores damnificados, pero no quisieron brindar declaraciones. «Toledo tiene un perfil muy bajo y no le gusta este tipo de conflictos. Me pareció entendible. Lo que me preocuparía es que esto pueda desembocar en una situación de miedo a hablar porque los trolls del presidente son tremendos y la gente que lo sigue en las redes sociales es irascible y muy hostil. Me ha pasado a mí cuando publiqué la primera investigación», puntualizó Rodríguez.

En relación a su interés por los plagios, más allá de que se terminen judicializando o no, consideró que «la cuestión de la propiedad intelectual es compleja y, muchas veces, ambigua. Lo que me parece interesante es la credibilidad de la persona. La construcción simbólica que ha hecho Milei de sí mismo es que es una persona académica que ha escrito muchos libros. No me queda otra que dudar de su conocimiento intelectual o económico dado lo que voy encontrando».

Rodríguez aseguró que, en todas las oportunidades, le brindó derecho a réplica al presidente aunque nunca brindó una explicación. Primó el silencio.

«Me interesa especialmente la relación entre conocimiento y política que se instala en el gobierno. Una persona que plagia a otra no solo usufructa el capital académico de otra sino que, en algún punto, es una persona que afirma ser alguien que no es. En el fondo, el problema es la transparencia«, concluyó el autor de la investigación.

Cómo es el libro que se presenta mañana

El presidente presentará “Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica” mañana, en el Luna Park, después de las 18 y con entrada gratuita (que se retiran en el lugar).

Publicado por Editorial Planeta, el libro recorre una idea central: las supuestas “fallas del mercado” no son más que la resistencia de algunos economistas, los neoclásicos, a abandonar los esquemas de análisis que no logran dar cuenta de la realidad. Estas “fallas”, afirma Milei en su nueva obra, no existen, y todo intento por enmendarlas y rectificar el curso de la economía termina perjudicando al sistema en su conjunto y deriva en el socialismo.