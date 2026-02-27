Eruca Sativa regresa a Neuquén para celebrar todos estos años de música

Eruca Sativa está de regreso tan pronto como lo esperábamos. Tras su visita de septiembre del año pasado, el poderoso trío vuelve al lugar de aquellos hechos para ofrecer un nuevo show, este domingo, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén).



El motivo oficial de esta nueva gira por la Patagonia son los casi dieciocho años de la banda, sin dudas una buena excusa para recorrer una discografía que comenzó en 2008 con la edición de La carne. Desde entonces, el trío formado por Brenda Martín (bajo), Lula Bertoldi (guitarra) y Gabriel Pedernera (batería) publicó una decena de discos dándolo forma a un cancionero que resulta vital para entender la última década argentina.



Nominados once veces a los premios Grammys, Eruca Sativa no deja de sorprender por su versatilidad, fortaleza y creatividad, además de su sensibilidad social y musical, cosa que los hace únicos. Entre temas propios y reversiones, Eruca Sativa promete un show potente y a la vez sensible, acaso otras de sus grandes virtudes.

Power Trío. Brenda, Gabi y Lula, bajo, batería y guitarra. (Foto: Ignacio Arnedo)



En un intercambio de mensajes con Diario RÍO NEGRO, Lula Bertoldi adelantó detalles de lo que se escuchará este domingo

P: ¿Será una especie de recorrido de su trayectoria?

R: Sí, va a ser un show especial, bien arriba, fuerte e intenso, como el que presentamos en Flores con todos nuestros discos.

P: ¿Habrá algún momento para destacar especialmente, alguna versión diferente, invitados?

R: Serán los temas de siempre y algunos reversionados. Por otro lado, invitados sí tendremos, pero no te puedo adelantar quienes serán. Guardamos siempre un as bajo la manga (risas).

Eruca Sativa. Foto: Nora Lezano

Un poco de (su) historia



La banda fue creada en la ciudad Córdoba, en 2007, y, desde entonces, acumula más de 800 shows en vivo, además de compartir escenarios con reconocidos músicos.



Su discografía incluye diez álbumes, de los cuales siete son de estudio: “La Carne” (2008), “Es” (2010), “Blanco” (2012), “Barro y Fauna” (2016), “Seremos Primavera” (2019), “Dopelganga” (2022) y “A Tres Días de la Tierra” (2025) y tres grabados en directo: “Huellas Digitales” (2014), “Seremos Primavera” – En vivo en la Ballena Azul (2022) y “XV Años” – En vivo en el Estadio Obras (2023).



Eruca fue nominada en los premios Latin Grammy en las categorías Álbum de rock y canción de rock y recibió 7 veces el premio Garde. También grabaron colaboraciones con artistas de gran relevancia para la música de habla hispana como Fito Paez, David Lebon, Pedro Aznar, Carlos Vives, León Gieco, Jairo, Abel Pintos, Hilda Lizarazu, Teresa Parodi, Monsieur Perine, Marilina Bertoldi y Miss Bolivia.



En 2025 giraron junto al baterista de The Police, Stewart Copeland, como backing band en el show Police “Deranged for Orchestra” en su gira LATAM: Argentina, México y Chile.