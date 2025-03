Esta película de terror no es como las otras y por eso es un éxito en cines: de qué trata Presencia

Presencia no es una película como las otras. Su protagonista no es ni una víctima ni un asesino y eso la hace diferente. Te contamos por qué este film es un éxito en cines que no te podes perder.

Steven Soderbergh es el director de esta película que luego de hacer éxitos como Contagio y La Gran Estafa llega para incursionar en un nuevo género. El terror, con un innovador thriller sobrenatural protagonizado por Lucy Liu.

La historia sigue a la familia Payne, integrada por Rebekah (Lucy Liu), su esposo Chris (Chris Sullivan) y sus hijos adolescentes, Tyler y Chloe quienes deciden mudarse a una nueva casa.

En su nuevo hogar, comienzan a sentir una extraña presencia y estos sucesos los llevarán a cuestionarse la naturaleza de la misteriosa entidad.

Lo que tiene de particular esta película es que está vista desde el punto de vista del espectro/fantasma. La cámara adoptará la perspectiva del espíritu, donde los planos secuencia nos darán a entender qué es lo que ve y cómo atormenta a esta familia.

Presencia se trata de una experimental obra que viene a romper con los patrones de las películas de terror y ofrece una nueva propuesta a la audiencia.

Dónde ver Presencia y el trailer

Presencia está disponible en cines de todo el país.