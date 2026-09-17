“Fibras vivas”: la muestra que a artistas, tejedoras y diseñadoras para poner en valor la historia textil neuquina

¿Cuál es el origen de las prendas que habitamos? No, la moda que la produce, sino algo más profundo y simple a la vez: ¿cuál es la historia de sus hilos, de dónde vienen sus fibras? “Toda fibra es el resultado de una relación”, comienza diciendo Oriana Farizano en el texto curatorial de “Fibras Vivas. La Trama en común”, la muestra que reúne las obras de las artistas Sabina Tiemroth y Carolina Kleine Samson, junto a los trabajos de las tejedoras neuquinas Georgina Tripailaf (San Martín de los Andes), Elvia Albornoz y Carmen Clemente (Zapala), y las propuestas de las diseñadoras Clara Schrul, Florencia Fernández y Ariana Quintana.

La muestra, que inaugura hoy, a las 19, en el Museo Provincial de Artes Visuales de Zapala (Etcheluz 56), propone explorar la fibra como territorio de memoria, identidad y conocimiento, a partir de una trama que vincula distintas prácticas, saberes y formas de creación. Así, cada pieza recupera historias relacionadas con el paisaje, el tiempo, el trabajo, la comunidad y la transmisión de conocimientos. La fibra, antes de convertirse en hilo o tejido, “fue paisaje, clima, animal, planta, tiempo y trabajo”, escribe Farizano.

“Fibras Vivas es el resultado de una relación entre lo que sucede con el hilo y con el tejido antes de que sea una pieza en sí misma”, explica su curadora. «Pensándolo a partir de que antes fue un paisaje, un clima, un animal, una planta y que en ella va a permanecer inscrita de alguna manera formas de hablar del territorio”.

Carmen Clemente, tejedora zapalina.

Quien visite la muestra se va a encontrar, de parte de la artista Carolina Kleine Sampson, con una instalación inmersiva de arte tecnológico que vincula los patrones de los códigos QR con los patrones de las guarda pampas y la simbología del tejido, del telar. «Esto es muy innovador”, sugiere Farizano. “Yo creo que tanto jóvenes como adultos se van a sentir muy interpelados porque es un espacio inmersivo en donde uno entra a la obra, la obra se termina activando con la participación de su público».

También hay una propuesta de montaje que está muy vinculado a la moda, maniquíes con las propuestas de prototipos, diseños y objetos de las diseñadoras, además de obras más tradicionales, de telar, matras, ponchos, fajas.

En Neuquén, el universo textil constituye una de las expresiones más profundas del patrimonio cultural inmaterial”. Oriana Farizano, licenciada en Artes Visuales y curadora de “Fibras Vivas”.

La muestra incluye diversos tipos de fibra. “Se va a hablar mucho de la fibra que es la de la cabra Angora, que es la mohair, pero en la muestra van a poder ver fibras naturales, de origen vegetal y van a encontrarse con fibras de descarte que trabaja Sabina Tiemroth, de remanentes, o sea, está bueno porque van a poder ver distintos tipos de fibra, no solamente la fibra que se produce en Neuquén”, aclara Farizano.

La fibra de descarte es la fibra recuperada de la industria, textilizarlas con otras fibras naturales. “Sabina trabaja con esta idea del reciclaje y la sustentabilidad, independientemente de que sea con fibras naturales, esa misma fibra tiene un descarte, y ella lo que hace es producir sus obras con esos remanentes. Hace tejidos con esos remanentes.

Arte, territorio y cadenas de valor

En el marco de la muestra, este viernes, de 11 a 16, tendrá lugar la jornada “Fibras Vivas. La trama en común: arte, territorio y cadenas de valor”, con dos mesas de diálogo para pensar qué historias, conocimientos, trabajos y territorios existen detrás de una fibra natural.

De 11 a 13 horas se desarrollará la mesa “Del territorio a la fibra”, que reunirá a Daiana Iglesias Canay, diseñadora e investigadora en fibras naturales y sustentabilidad; Ezequiel Infantino, biólogo de la conservación y coordinador de Certificación y Cadenas de Valor de Wildlife Conservation Society (WCS); Nicolás Padín, director de Patrimonio Inmaterial y especialista en trashumancia; y Diego Matías Lienan, joven productor ganadero ovino y caprino de Junín de los Andes, miembro y referente de la Comunidad Mapuche Namuncurá y criancero reconocido internacionalmente por su impulso a la ganadería regenerativa en el norte de la Patagonia. El panel abordará la relación entre territorio y producción, la conservación de la biodiversidad, la trashumancia, la producción de fibra de cabra Angora y su conservación genética, los saberes locales y las cadenas de valor.

Luego, de 14 a 16 tendrá lugar la mesa “Límites difusos: arte, artesanía y diseño”, que convocará a artistas y tejedoras vinculadas al proyecto para dialogar sobre los vínculos entre prácticas tradicionales y formas contemporáneas de creación, el valor cultural de los oficios, los tiempos del trabajo manual y la transmisión de saberes entre generaciones. Ambas mesas serán moderadas por Oriana Farizano, directora de Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura y curadora de Fibras Vivas.

La propuesta se completa con el proyecto Crisol de Tramas, una pieza textil colectiva que se construye junto a la comunidad de Zapala a partir de materiales heredados, recuperados o en desuso —lanas, hilos, tejidos y retazos—, dando continuidad a la activación realizada en 2025 con la comunidad de Neuquén, la Comunidad Mapuche Puel y los talleres del Museo Gregorio Álvarez. Quienes se acerquen podrán tejer, anudar, trenzar, bordar, coser y entrelazar estos materiales tomando como referencia el telar mapuche y otras prácticas textiles locales. Ambas actividades son libres, gratuitas y no requieren inscripción previa.

La Secretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén, a través de la Dirección de Gestión Cultural, presenta en el Museo Provincial de Artes Visuales de Zapala (Etcheluz 56) la muestra “Fibras Vivas. La trama en común”, que se inaugura este jueves, a las 19, y la jornada de formación “Fibras Vivas. La trama en común: arte, territorio y cadenas de valor”, que se desarrollará el viernes, de 11 a 16 horas, en el marco de la exposición.