Agenda de Javier Milei en Bahía Blanca: sobrevuelo por Vaca Muerta y visitas clave al sector energético y agroexportador

Javier Milei encabezará este viernes 18 de septiembre una visita oficial a la ciudad de Bahía Blanca

El presidente Javier Milei encabezará este viernes 18 de septiembre una visita oficial a la ciudad de Bahía Blanca, donde desplegará una agenda centrada en inversiones energéticas e infraestructura agroexportadora. La comitiva presidencial partirá a las 9.30 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acompañarán al jefe de Estado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado nacional Sebastián Pareja; y el titular de Pampa Energy, Marcelo Mindlin.

Sobrevuelo y recorrida por Compañía Mega

Durante el traslado en helicóptero hacia la ciudad, el mandatario sobrevolará los terrenos sobre los cuales se construirá la ampliación de la Central Piedrabuena, proyecto a cargo de Pampa Energy.

A las 11, la comitiva arribará a las instalaciones de Compañía Mega S.A., donde será recibida por el CEO de la firma, Tomás Córdoba, y por el presidente y CEO de YPF S.A., Horacio Marín.

En la planta procesadora de gas, Milei realizará un recorrido por las nuevas instalaciones, visitará la sala de control para dialogar con los operarios y mantendrá un encuentro institucional enfocado en las proyecciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los planes de expansión de la compañía.

Reunión en Puerto Galván

Posteriormente, a las 12.20, el Presidente se trasladará a las terminales de Louis Dreyfus Company en Puerto Galván. En el sector agroexportador será recibido por el gerente de la firma en Bahía Blanca, Juan Matías Kavaliunas, y por el director de Asuntos Públicos, Luis Zubizarreta.

Durante esta última parada, las autoridades de la empresa le presentarán de forma detallada los proyectos de futuras obras y realizarán una muestra guiada por el área destinada a las construcciones proyectadas en la zona portuaria.