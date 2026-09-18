Necrológicas de hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

Franco de Padilla, Graciela Con profundo pesar, despedimos a nuestra amada amiga Graciela Padilla. Dios dé consuelo a su esposo Guillermo e hijos Pablo y Eduardo. Permanecerá en nuestros corazones para siempre. Alicia y Carlos Madriaga. y flia.

GALLARDO, LEONTINA DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 16 de Septiembre a la edad de 91 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, seran inhumados a las 12:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

García, Fernando Cristian Falleció en Cipolletti el 17/09/26, a los 75 años.Su esposa, Mabel Badillo, sus hijos Ma. Fernanda y Pablo, sus nietos Sofía, Mateo, Camilo y Laureano, su yerno Valdo, su cuñada Susy, sobrinos, demás familiares y amigos lo despiden con mucho amor.Sus restos serán velados en Diniello a partir de las 18hs y sepultados el 18/09 a las 10:30 hs.

CORIOLANI, DOMINGO CEFERINO Falleció en General Roca a los 71 años. Su esposa: María Angélica San Vicente. Sus hijos: Luciano, María Antonella, María Agustina y Marco. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer hasta las 13 hs en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, fueron inhumados en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO