Weretilneck ratificó el diseño de compensación para los 14 municipios, Roca evalúa si firma y cómo es el mecanismo propuesto

En febrero, el gobernador Weretilneck realizó una propuesta de reforma general, que no se logró. Foto: Marcelo Ochoa

La Provincia ratificó el diseño de compensación para 14 municipios y el gobierno de Roca evalúa si finalmente firmará el convenio, después de las objeciones planteadas al esquema propuesto.

Ayer, en Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que el lunes se formalizarán esos compromisos, que serán enviados enseguida a la Legislatura para su análisis en la sesión del jueves próximo.

Simultáneamente, la gestión municipal de Roca reiteró sus cuestionamientos y correcciones a los criterios utilizados. El secretario de Hacienda, Pablo Rolo, insistió con una mayor incidencia del componente poblacional o con que la variante económica no se basara exclusivamente en el nivel de recaudación de la Provincia en el municipio.

“Se analiza qué se hará”, dijo el funcionario y puso en duda que Roca concurra el lunes a Viedma para firmar el convenio. Consideró también que su redacción provincial recién fue remitida el viernes y cuestionó la inclusión del mecanismo original, que “había rechazado por la mayoría”.

El funcionario remarcó la permanente “posición de diálogo” expuesta por la gestión de María Emilia Soria con el gobierno provincial, pero consideró que Roca “quiere ser partícipe» de esta «importante” determinación.

La propuesta de compensación prevé adicionales de coparticipación para 14 municipios: Fernández Oro, Dina Huapi, El Bolsón, Cipolletti, Cervantes, Los Menucos, Bariloche, Catriel, Roca, Comallo, Ramos Mexía, Darwin, Guardia Mitre y Huergo.

El mecanismo utilizado respeta el diseño de la reforma de la ley de la coparticipación municipal que Weretilneck propuso en febrero a la totalidad de los intendentes, pero que no se concretó por la resistencia mayoritaria. Esa modificación preveía que esos 14 municipios obtuvieran más recursos y, por eso, el gobernador decidió finalmente compensarlos frente al fracaso del cambio general.

El régimen vigente de reparto de la masa coparticipable se aplica mediante índices asignados a cada municipio, a partir de tres componentes: un 20% en partes iguales; un 40% por la recaudación de los impuestos provinciales y otro 40% por la población del municipio.

La propuesta original de Weretilneck sostenía ese mecanismo, con iguales componentes y porcentajes. Las alteraciones consistían en actualizar datos poblacionales, según el Censo 2022, y el promedio de recaudación, con los movimientos de 2022, 2023 y 2024.

Costo $ 1.029 Millones será el costo mensual del Estado provincial para las compensaciones. Equivale a unos US$ 670 mil.

Esas incorporaciones generaron correcciones de los índices, con mejoras para los 14 municipios que ahora se beneficiarían con el régimen de compensación.

El ministro de Gobierno, Agustín Ríos, ratificó que ese esquema es producto de la “aplicación de la propuesta” original, con los nuevos índices derivados de la incorporación de los datos actualizados de población y de recaudación.

El texto del convenio, en su anexo, indica que el impacto resulta de lo que “correspondería a la jurisdicción en base al nuevo índice habitacional ponderado por el crecimiento demográfico”.

Después de la objeción roquense, el ministro Ríos aclaró que “no estamos modificando la ley de coparticipación, ni los índices previstos en ella. Estamos compensando a los municipios, pero sin tomar únicamente el parámetro del crecimiento poblacional, sino que lo fundamentamos en la actualización de los datos del esquema vigente”.