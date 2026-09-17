Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el nuevo régimen de Biocombustibles
Ahora la iniciativa deberá ser debatida por la Cámara de Diputados, donde continuará el trámite legislativo.
El Senado aprobó en general el nuevo régimen de Biocombustibles por 41 votos afirmativos contra 25 negativos. La iniciativa, que establece un nuevo marco regulatorio para el bioetanol y el biodiésel, continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.
La votación tuvo posiciones divididas entre los representantes de las provincias patagónicas. En Neuquén, los tres senadores acompañaron el proyecto, mientras que en Río Negro hubo una votación dividida. Chubut también mostró posiciones diferentes al igual que Tierra del Fuego, mientras que los tres representantes de Santa Cruz rechazaron la iniciativa.
Cómo votaron los senadores de Río Negro
Los tres representantes de Río Negro votaron de manera diferente.
- Enzo Paolo Fullone, de La Libertad Avanza, votó a favor.
- Ana Inés Marks, de Unión por la Patria, votó en contra.
- Martín Ignacio Soria, de Unión por la Patria, votó en contra.
Cómo votaron los senadores de Neuquén
Los tres representantes de Neuquén en la Cámara alta coincidieron y acompañaron el nuevo régimen.
- Mario Pablo Cervi: a favor.
- Julieta Corroza: a favor.
- Nadia Judith Márquez: a favor.
De esta manera, Neuquén aportó tres votos afirmativos al proyecto.
Cómo votaron los senadores de Chubut
En Chubut, la votación volvió a quedar dividida:
- Edith Elizabeth Terenzi: a favor.
- Andrea Marcela Cristina: a favor.
- Carlos Alberto Linares: en contra.
Los tres senadores chubutenses ya habían mostrado posiciones diferentes en otros debates de la Cámara alta.
Cómo votaron los senadores de Santa Cruz
Los tres representantes de Santa Cruz rechazaron el nuevo régimen de Biocombustibles:
- José María Carambia: en contra.
- Natalia Elena Gadano: en contra.
- Alicia Margarita Antonia Kirchner: en contra.
Así, la delegación santacruceña votó de manera unificada contra la iniciativa.
Así votaron los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
La representación fueguina también reflejó la polarización legislativa que caracterizó el debate en torno a los incentivos fiscales.
Los senadores oficialistas Agustín Coto —quien ratificó su voto afirmativo a viva voz en el recinto— y María Belén Monte de Oca aportaron sus votos a favor de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
En contrapartida, la postura contraria por parte de la provincia austral provino de la banca justicialista de la mano de la senadora Cándida Cristina López, quien votó en contra del proyecto.
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