Filmar en el Valle: la película paleontológica que mezcla ciencia, ficción y comunidad lamarqueña

En el desierto patagónico de Río Negro, un joven director se plantó junto a su equipo para llevar adelante un hecho inédito: filmar una película desde Lamarque y para Lamarque. Miqueas Jorquera es este realizador audiovisual valletano que, de la mano del director del Museo Paleontologico Municipal, Daniel Cabaza, decidió realizar un largometraje, su ópera prima, en las reservas naturales de Bajo Trapalcó y Bajo Santa Rosa. Así se originó «El Último Rescate en la Patagonia».

Realizada completamente por rionegrinos tanto desde lo técnico como lo dramático y musical, la película registra la aventura del Cabaza junto a un grupo de lugareños que deciden atravesar el desierto con el fin de rescatar un increíble hallazgo, dos nidos repletos de huevos de dinosaurio que podrían tener en su interior los embriones fosilizados.

Desde el calor extremo del desierto a las intensas lluvias, estos personajes deben enfrentar estos y otros conflictos que pondrán en constante peligro el proyecto. “La idea de Dani era hacer un registro bueno de lo que sería el rescate de esos nidos. A partir de ahí le empezamos a dar forma, y bueno, terminó siendo esta película largometraje de 90 minutos. Si bien tiene toda la estética y el estilo documental, juega un poquito también con la ficción”, explicó el realizador.

La película se aleja de los documentales tradicionales de paleontología para ofrecer una propuesta más atrapante. “Decidimos no hacer el típico documental que arranca con ‘hace 250 millones de años en la Tierra’. Queríamos algo diferente, más atrapante, basado en los personajes y en lo mágico del paisaje”, comentó Jorquera.

Se filmó en reservas naturales de Bajo Trapalcó y Bajo Santa Rosa. Foto: Gentileza.

En este caso, el punto de partida es un paleontólogo que, lejos del estereotipo científico, se define como alguien conectado con la naturaleza. “Arranca renegando, diciendo que él no se considera paleontólogo, que es solamente una persona a la que le gusta el campo y convivir con la naturaleza”, detalla el director.

El desierto patagónico, con temperaturas que alcanzaban los 40 grados, presentó desafíos desde el inicio. El director explicó que en esas zonas no hay sombra, entonces “hay que armar una logística bastante precisa”. “Esta tarea fue liderada por Daniel, pero armada de forma muy artesanal, diseñada en conjunto con lugareños que son los que mejor conocen la zona y saben cómo sortear ciertos obstáculos”.

Jorquera relató que el equipo se enfrentó a muchas adversidades. “Además del clima, la comunicación fue otra gran limitante”, señaló. “ De hecho, algo que se destaca mucho en la película es la importancia de la radio AM en esas zonas, porque es la única forma que tienen los habitantes de comunicarse o recibir mensajes. Allí no hay señal, y hasta el agua tiene que trasladarse desde los pueblos”, recuerda.

Lamarqueños forman parte del elenco. Foto: Gentileza.

La obra destaca por la participación de la comunidad local. Desde las actuaciones hasta la música, todo lleva el sello de la región. “Es la primera película realizada acá en Lamarque, y para mí es un orgullo muy grande”, expresó Jorquera. Cuenta con las actuaciones de gente de Lamarque y la banda sonora fue hecha por músicos locales como Julián Cabaza, hijo de Daniel, Darío Hidalgo Pintos y Maximiliano Boles, integrante de la Orquesta Filarmónica de la Provincia.

Aunque la película es su primer trabajo como director, el joven tiene experiencia en cortometrajes y largometrajes. Sin embargo, reconoce que este proyecto tiene un significado especial. “Es difícil a veces cuando hacés algo propio. Uno se pone un poco perfeccionista y nunca queda conforme. Pero con esta película me pasó que me emocioné un montón, me quedé muy conforme y me hace sentir muy orgulloso con el resultado”, admitió.

El proceso le ayudó a encontrar su camino como documentalista. “Lo disfruté muchísimo en la etapa de realización. Quizás no tanto en la postproducción, que es la parte más tediosa, pero a medida que editaba recordaba cosas o escuchaba lo que me tocaba editar y me divertía”.

Miqueas Jorquera, cineasta. Foto: Gentileza.

El director también reflexionó sobre el potencial de la región para contar historias. “Creo que tanto Lamarque como la provincia entera tienen un potencial enorme, no solo desde el punto de vista científico, sino también social. Hay mucho por explorar”.

La película tendrá su avant-première este sábado a las 20:30 en el Teatro Rodolfo Walsh de Lamarque. Luego quedará disponible para que se realicen funciones en otras localidades de la región. “Estaría buenísimo que no solo quede en Lamarque, sino que se pueda proyectar en toda la región”, expresó con entusiasmo.

Para el joven realizador, este proyecto no solo marca el inicio de su carrera, sino también la posibilidad de continuar explorando el arte de contar historias desde y para su tierra.

Ficha técnica de El Último Rescate en la Patagonia



Título: El Último Rescate en la Patagonia

Duración: 90 minutos

Género: Documental con elementos de ficción

Año: 2024

País: Argentina

Lugar de rodaje: Lamarque y desierto patagónico, provincia de Río Negro.

Dirección, guión y producción: Miqueas Jorquera.

Reparto: comunidad de Lamarque.