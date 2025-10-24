Juana Molina presenta su último disco, DOGA, en Neuquén

Después de ocho años, Juana Molina vuelve a la ruta de la música con DOGA, su octavo álbum y el primero con composiciones inéditas desde Halo (2017). El lanzamiento será el martes 5 de noviembre, fecha en la que también se presentará en vivo en Casino Magic de Neuquén.

El regreso de Molina se da con una energía especial: DOGA es el resultado de casi seis años de trabajo, un proceso que la propia artista describe como una mezcla de obstinación, intuición y placer creativo. “Fue como preparar una comida para seis comensales con ingredientes como para un batallón”, escribió con humor en redes sociales.

En más de un momento, la cantante llegó a pensar que no había con qué hacer un disco, pero el tiempo terminó moldeando una obra que condensa lo mejor de su sonido: melodías imprevistas, atmósferas etéreas, repeticiones hipnóticas y letras que funcionan como capas concéntricas.

Según cuenta la artista, DOGA fue atravesando distintas etapas de producción. “Pasó por muchos estadios y estudios, empezando en 2019, luego en 2022, y después en 2024/25”, detalló. El álbum editado por Sonamos, su propio sello discográfico, llega acompañado de un primer adelanto: “Siestas Ahí”, una pieza innovadora que fusiona géneros, y que la artista define como “una canción distinta a lo que siempre he hecho”.

Portada del álbum DOGA.

Esta canción se publicó como single el 25 de septiembre. Ese día, comunicó: “Sigo escribiendo letras aunque sienta que anclan las canciones, que les quitan esa cosa enigmática y abstracta que es el lenguaje propio de la música. Nunca me consideré una cantautora. Hay, quizás, una solemnidad en el cantautor, una necesidad de decir algo concreto que yo no tengo. Lo que yo quiero decir ya está dicho en la música, en las melodías. Sin embargo, me gusta cantar. Y para cantar a veces necesito la letra como apoyo».

Acerca de «Siestas Ahí», dijo: “Floto por ahí tenue y mareada. Es como volar, leve y rosada. Así estoy con la salida de esta canción. No puedo creer que después de tanto tiempo, esto está sucediendo. No se imaginan la alegría de haber terminado el disco y que ya esté por salir”, expresó.

Según describió, el propósito de la canción era transmitir los primeros momentos de un enamoramiento. «Quería que la letra conservara esa cosa de cuando estás metido hasta las patas con alguien, esos meses en los que creés que el mundo es todo belleza, bondad, alegría, felicidad, una eternidad», explicó Molina.

En su habitual tono íntimo y lúdico, Juana compartió además su entusiasmo por volver al escenario con material nuevo. Con DOGA, Juana Molina reafirma su lugar en la música con un sello imposible de pasar desapercibido, esa mezcla inconfundible de folk, pop experimental y electrónica.

El 5 de noviembre, DOGA verá la luz en todas las plataformas y Juana subirá al escenario de Casino Magic Neuquén para celebrar el reencuentro con su público y con una obra que, como ella misma dice, “ya salió a hacer su vida”.