Una productora de Neuquén organiza el primer Martín Fierro para canales de streaming

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) confirmó la realización de la primera edición del Martín Fierro de Streaming. El evento se realizará el domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contará con la producción de la empresa de Neuquén Five.

Según informaron desde la organización, la ceremonia busca reconocer el talento y la creatividad de los creadores de contenido digital. Se entregarán estatuillas en distintas categorías que incluirán a streamers, programas, clips virales y momentos destacados del año en plataformas como Twitch, YouTube, TikTok e Instagram.

La gala será transmitida en vivo por Telefe y a través del canal de streaming Olga. Desde la producción se adelantó que el evento reunirá a los principales referentes de la comunidad digital del país y contará con shows en vivo.

La productora a cargo es Five, una empresa con 20 años de trayectoria que nació en Neuquén y que desde 2008 tiene base en Buenos Aires. La firma es responsable de la organización del Martín Fierro Digital desde 2017 y ha producido shows de artistas internacionales como Aerosmith y giras del Cirque Du Soleil.