La obra reginense «Entre trenes» ofrece una función este viernes en El Biombo, de Roca

Dos mujeres se encuentran en el andén. Sin saberlo, la une una historia en común. Para cuando lo sepan, ninguna será la misma que fue hasta entonces. “Entre trenes”, la obra escrita y dirigida por Tachi Benito llega a Roca. Este viernes, a las 21, ofrecerá una función en el Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454).



Con las notables actuaciones de Tana Damen y Laura Canseco, “Entre trenes” moviliza a partir de un original abordaje de la trágica última dictadura militar. Estrenada en la noche del 23 de marzo pasado en el andén de la estación de Regina, la obra se adapta a una sala a partir de una puesta minimalista: apenas un banco, a modo de sinécdoque de la estación.



“Entre trenes” nació hace veinte años de un taller intensivo de dramaturgia que dictó Mauricio Kartun en Roca. En aquel momento era una obra muy breve que Tachi Benito guardó a la espera de su momento de maduración.

En 2016, cuando se fue de La Hormiga Circular, la cooperativa teatral de la que había sido socio fundador, Tachi formó un grupo en el que estaban Tana Damen y Laura Canseco y con el que llegaron a presentar la obra Réplica. El grupo tuvo sus vaivenes y quedaron solo dos integrantes: Tana y Laura.

Laura Canseco en la puesta en escena de Entre trenes, en el andén de la estación de Regina (Foto: Ale Ávila).



Junto a Tachi buscaron un material para dos actrices y ahí recordó aquella pieza breve que había cajoneado en su momento. Les contó la historia y si les parecía viable él se ponía a trabajar. La respuesta de ambas obviamente fue que sí.



“Me encerré en mi casa durante 15 días y lo único que hice fue trabajar y trabajar y trabajar en el desarrollo de esa obra. Luego las convoqué, les presenté la obra terminada, la leyeron, les gustó mucho, y empezamos a hacer el montaje. Esto fue alrededor de octubre, noviembre del año pasado, paramos en enero y nos comprometimos ahí mismo en hacer el estreno. Como la obra está relacionada con la temática de los derechos humanos, nos comprometimos a estrenarla el 23 de marzo, es decir, la noche previa al Día de los Derechos Humanos. Y así fue, trabajamos en febrero, trabajamos en parte de marzo, e hicimos el estreno el 23 en el andén de la estación de trenes de Regina”, cuenta Tachi.



“Nunca pensé en que era una obra para hacerla en una estación de ferrocarril, eso surgió cuando empezamos a trabajar y tiene que ver con que no teníamos lugar donde ir y en un momento, en medio de unos ensayos, les comenté a mis actrices, ¿qué les parece si intentamos hacer la obra en el andén, directamente? Y así fue como terminamos haciéndola en el andén”, revela el dramaturgo reginense.

La última función de «Entre trenes» fue en un espacio cerrado. (Foto: Ale Ávila)



La obra se apoya mucho en la actuación antes que en cualquier otro artificio escenográfico. “Intentamos jugar con los caracteres de los personajes, de modo que los personajes tuvieran en el desarrollo de la obra una vuelta a su contraparte, digamos. La obra empieza mostrando dos personajes que son diferentes en su aspecto y que en el desarrollo de la trama se van transformando por la historia que las atraviesa y terminan siendo con características comunes”.



“Si bien la obra no intenta mantener un misterio porque no nos interesaba esa parte, sí nos interesaba la modificación de los personajes en escena. Y me parece que eso ocurre porque las circunstancias hacen que después de la vivencia de eso uno no pueda salir igual que como entró a la situación. Entonces los personajes terminan en una posición que no es con la que empiezan en la obra”, explica.

Tana Damen y Laura Canseco, en Entre trenes. (Foto: Caro Ciccioli)



Fue toda una apuesta y una decisión de parte de Benito apoyar la narración en las actuaciones, sobre todo porque ambas actrices venían poca formación actoral. “El trabajo de actuación fue de mucho compromiso”, destaca. “Más que nada porque las dos actrices venían con poca formación actoral. Tana venía con varios talleres hechos precisamente en La Hormiga Circular, con el trabajo previo que habíamos hecho en la obra anterior que habíamos estrenado en el 2022, y Laura, que se dedica al stand up, tenía manejo escénico, pero no había trabajado actoralmente. Tenían una formación básica, por lo que les le dije que, si ellas s tenían el compromiso de trabajar fuerte para la construcción de estos personajes, lo íbamos a conseguir. Ellas aceptaron el desafío, les gustó mucho, porque la propuesta era una propuesta de crecimiento y formativa al mismo tiempo, y la verdad que yo estoy muy conforme con el trabajo que se logró, creo que hay un desarrollo actoral más que importante en las dos actrices, que logran conmover al espectador, meterlo dentro de la historia”.



El resultado del trabajo es la corporalidad, el trabajo actoral por sobre todas las cosas. Como afirma Benito: “La puesta la pusimos en lo actoral, en esto que es lo esencial y lo básico del teatro, que es contar una historia desde unos personajes. Apostamos fundamentalmente a eso y no queríamos hacer nada que nos lo dificulte y que nos distraiga”.