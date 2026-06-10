Luis Salinas, de gira por Neuquén: «Siempre me gustó la improvisación»

Luis Salinas vuelve a la región para una breve gira de tres conciertos, junto al tecladista Javier Lozano y al percusionista Alejandro Tula, dos viejos socios creativos del eximio guitarrista bonaerense.

El primero de los tres conciertos será este miércoles, a las 21, en Espacio Trama (Rova 320, San Martín de los Andes); la gira continuará este jueves, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén); y cerrará el viernes, a las 21, en Casino Magic (Ruta 7 y Gares, Centenario).

“Voy a ir con Alejandro Tula, un percusionista maravilloso, nos conocemos desde hace 22 años, hemos hecho muchos discos juntos. Además de tocar folclore, que lo toca como los dioses, con él tocó salsa, tocó candombe, tocó otras músicas. Entonces con él ya sé que puedo salir para distintos lados. Y Javier Lozano, que es un genio, mi compadre musical, él sabe cuándo me voy a equivocar, ¿viste? Con él siempre he podido tocar distintas cosas. Tocaba muchas cosas de latín jazz, también de música argentina.

”Todos los conciertos se llaman justamente así, Luis Salinas en Concierto, porque podemos salir para distintos lugares con este formato. No será una presentación de un disco, aunque sí vamos a tocar temas del nuevo disco, Hay que seguir. Además de tener una cosa armada, a mí también siempre me gusta sorprenderme, a ver qué pasa, a ver dónde nos lleva la música. Alguna vez un músico me dijo ‘no conozco a ningún músico que me diga que mañana a las 5 de la tarde estará inspirado’ (risas). Y a mí en especial siempre me gustó la improvisación”.

No es casual que Luis Salinas (nos) diga con quiénes va a tocar antes de decirnos qué va a tocar porque de los músicos que lo acompañarán dependerá lo que vayan a tocar. Desde su casa, mientras tocaba la guitarra, Salinas atendió a Diario RÍO NEGRO para hablar de la gira que lo traerá nuevamente a la región, pero también de Hay que seguir, su primer trabajo de estudio en una década, una obra de monumental hecha de 48 composiciones repartidas en cinco discos dedicada a su expesposa y madre de Juan, su hijo, quien participa del último de los cinco discos, no por nada titulado Los Salinas. Porque Rita, su hija, le pone su voz a cuatro de las nueve canciones.

Hay que seguir comparte de algún modo cantidad y estructura con El Tren, su antecesor editado en 2016. El Tren fueron tres discos divididos en Latin Rock, Solo Guitarra y Solo Salinas, junto a su hijo Juan. En Hay que seguir, a Latin Jazz y Solo Guitarra, se agrega Música Argentina y Solo Salinas se reformuló en Los Salinas, a partir de la inclusión de Rita

“Pasaron nueve años y yo no grababa por distintas cosas, porque andaba viajando mucho, inclusive también por la cuestión de guita, grabar un disco con todo el gasto que eso tiene, estudios, y no se daba”, cuenta Salinas.

Hasta que una broma suya dicha al aire le abrió las puertas de un estudio de grabación: “Me llaman para tocar en San Juan. Cuando estaba allá me llaman de San Luis para hacer una nota y me comentan que iba a tocar en la Casa de la Música de Villa Merces, que tenía un estudio de grabación increíble. Y yo medio en joda le dije al periodista ‘bueno decíle a ver si está la posibilidad de grabar algo’, así medio en joda. Y el tipo me responde dame diez minutos. A los diez minutos me llaman y me dicen ‘mira acá están encantados con que vos grabes’. Y de golpe se dio ahí, tocamos en San Juan, nos fuimos a San Luis, y ahí grabamos los primeros cuatro temas. La seguimos en Buenos Aires y fuimos grabando distintas cosas que me pasaban, y terminó siendo como una obrita que tiene que ver con esos nueve años que no grabé, lo que estaba pasando hoy y lo que soy para mañana, porque terminaron grabando mi hija, mi hijo. Por eso es por lo que se convirtió en el disco más importante de mi carrera, porque están ellos dos”.

Los Salinas bien pudo ser un disco aparte, pero Salinas de dio cuenta de eso cuando lo escuchó terminado. «Ya pertenece a esta obra, que está dedicada a la mamá de Juan, el disco se llama Hay que seguir porque cuando ella se nos fue a la semana lo grabé, compuse el tema y sentía que ella me estaba diciendo hay que seguir. Y si escuchás el tema, vas a ver que uno de los más largos, porque yo sentía que ella estaba en el estudio cuando grabábamos y no la queríamos dejar ir. Yo creo que el disco con los chicos, si Dios quiere el principio de otras cosas, ya grabaremos alguna cosa así más específica de los tres”.

P: ¿Grabar tanto era parte del plan o te fuiste dando cuenta con el correr del trabajo que tenías mucho para dejar registrado y editar?

R: Eso último que decís fue lo que pasó. Exactamente así. Igual yo, cuando grabo los discos, tengo una… Digo, uno quiere hacer tal cosa, pero en el estudio sale la mitad de todo lo otro. Cuando estoy en el estudio, a veces, creo que tengo un plan, pero la verdad es que a veces ha cambiado.

P: Con Juan y Rita tenés un nuevo trío.

R: Es cierto. Igual yo espero, porque mi hija} es muy especial. Me acuerdo cuando íbamos caminando, tenía 10 años, íbamos caminando y cantaba, y cantaba, y yo le digo, tenés que cantar. Ella me para y me habla así, con 10 años: mira papá, yo voy a cantar cuando yo lo sienta. Además, soy tímida, ¿ok? (risas)

Y bueno, pasó un tiempo largo, y la noche anterior a grabar este disco, ella me dice “mañana vas a grabar, ¿no? Yo no podría grabar”. Así que imaginate, eran las doce de la noche, lo llame al Negro Lozano y le digo sacá estos temas que Rita quiere cantar. El Negro a la una de la mañana sacó los temas.

Uno de los temas que quería grabar era “Alfonsina y el mar”. Claro, Alfonsina empieza con una nota difícil, ¿viste? La primera nota. Entonces antes de acostarse a dormir me dice, papá, me parece que me metí en un problema. (risas) Lo grabamos, primero no salía, y después salió ya con la voz de Juan también y fue hermoso.