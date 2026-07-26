Quién era el joven ciclista que murió atropellado en la Ruta 7 entre Neuquén y Centenario el sábado 25: tenía 20 años

Un trágico siniestro vial tuvo lugar el sábado por la tarde en el tramo de la Ruta Provincial 7 que conecta Neuquén con Centenario. Un ciclista murió en el acto tras ser embestido por una camioneta Ford Territory blanca a la altura del kilómetro 13, en un sector paralelo a una estación de servicio.

Mientras las primeras pericias obligaron a desviar el tránsito en la zona, la identidad de la víctima se mantuvo bajo reserva judicial durante las primeras horas.

También se confirmó que la camioneta era conducida por un hombre al que se le realizó el test de alcoholemia con resultado negativo, mientras la Fiscalía iniciaba las medidas correspondientes para determinar la mecánica del choque.

Quién era el joven que murió: se confirmó la identidad de la víctima fatal

Con el avance de las diligencias judiciales, en las últimas horas se dio a conocer oficialmente la identidad de la víctima. Se trata de Zacarías Noguera, un joven de 20 años, oriundo de Posadas, provincia de Misiones.

Asimismo, los investigadores precisaron que la camioneta involucrada era guiada por un hombre de 50 años con domicilio en Centenario, quien transitaba por la traza provincial al momento del impacto.

De acuerdo con la investigación en curso, Noguera intentaba cruzar la calzada a bordo de su bicicleta cuando fue colisionado por la parte frontal derecha de la SUV. Las pericias realizadas por el personal de Accidentología Vial reflejaron la violencia del impacto: el joven de 20 años salió despedido más de 50 metros sobre la vía.

Un equipo del Hospital Natalio Burd arribó al lugar en ambulancia tras el aviso policial, pero solo pudo constatar el deceso instantáneo del joven. En la escena, la camioneta presentó importantes daños en el frente y el lateral derecho, mientras que la bicicleta quedó totalmente destruida sobre el sector de la banquina.

Investigación en curso: buscan determinar qué ocurrió, el conductor está a disposición de la Justicia

Tras el hecho, el conductor de la Ford Territory se encontraba en estado de shock. Luego de confirmarse que no presentaba alcohol en sangre en el test realizado en el lugar, fue trasladado al destacamento de Villa Obrera.

Allí quedó a disposición de la Justicia mientras se completan las actuaciones correspondientes para esclarecer con precisión las responsabilidades en el siniestro.