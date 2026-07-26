Catriel asegura que ya gastó $24 millones en bacheos para la Ruta 151 y renueva el reclamo por una obra integral

La Municipalidad de Catriel volvió a intervenir sobre la Ruta Nacional 151 con un nuevo operativo de bacheo en los sectores más críticos del corredor, una tarea que realizó con fondos y recursos propios mientras mantiene el reclamo por una obra integral. Además, convocó a un abrazo simbólico con el objetivo de renovar el pedido de reconstrucción de la ruta y recordar a las víctimas de los siniestros viales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Salzotto reveló además que, desde el inicio de su gestión, el Municipio ya realizó 11 operativos de bacheo sobre la Ruta Nacional 151 con fondos propios. La intendenta aseguró que esas intervenciones demandaron una inversión cercana a 24 millones de pesos, sin contabilizar el costo del personal, las horas extras y otros recursos utilizados.

«Desde la gestión 11 veces realizamos bacheo, además del que efectuó Vialidad», afirmó, y adelantó que el municipio reclamará el reintegro de esos fondos: «He calculado el valor y presupuesto utilizado y reclamaré la reciprocidad». Según precisó, el monto estimado asciende a 24 millones de pesos, aunque aclaró que «falta el recurso humano utilizado, horas extras y demás», por lo que el costo final será mayor.

En ese sentido, advirtió que «hoy la ruta está con mayor deterioro» y señaló que los problemas ya no se concentran únicamente en el tramo entre Catriel y Medanito, sino que «en la zona de Entre Lomas también se pueden observar grandes cráteres y baches». Por eso, insistió en que los operativos de bacheo «solo son enmiendas» y reclamó una obra integral sobre el corredor.

El reclamo se renovará a un año del accidente fatal que marcó a la comunidad de Catriel y 25 de Mayo

La convocatoria al abrazo simbólico fue organizada al cumplirse un año del trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 151. El encuentro comenzará a las 15 en el acceso sur de Catriel e incluirá un acto institucional, el abrazo simbólico, una volanteada y un operativo de prevención vial.

La intendenta Daniela Salzotto explicó que la jornada tendrá un doble objetivo: mantener viva la memoria de las víctimas y volver a exigir que la reconstrucción de la Ruta 151 deje de postergarse. En ese sentido, sostuvo que «no hay Vaca Muerta si no hay Ruta 151 y no hay Ruta 151 si no hay obra», al considerar que el estado del corredor condiciona tanto la seguridad vial como el desarrollo productivo de la región.

La jefa comunal agregó que la actividad busca «honrar la memoria de todas las víctimas que lamentablemente han padecido trágicos accidentes sobre la ruta», pero también demostrar «la integración, la participación y el compromiso» de la comunidad de Catriel y de localidades vecinas, como 25 de Mayo, para reclamar que la obra cuente con un presupuesto específico.

Salzotto advirtió que el deterioro de la ruta se «profundizó» y pidió que Catriel participe de la planificación de la obra

Consultada sobre la situación actual de la Ruta 151, Salzotto aseguró que el deterioro se profundizó en los últimos meses y ya no se limita al tramo cercano a Catriel. Según explicó, si inicialmente los problemas se concentraban entre la ciudad y Medanito, ahora «en la zona de Entre Lomas también se pueden observar grandes cráteres y baches», a lo que sumó el mal estado de las banquinas, que «carecen de mantenimiento y material» y aumentan el riesgo para quienes transitan por el lugar.

La intendenta también cuestionó que las intervenciones continúen limitándose al bacheo. Afirmó que «basta de continuar solamente colocando bacheo, basta de poner parches», porque el intenso tránsito que genera Vaca Muerta hace que esas reparaciones «solo sean enmiendas» frente al deterioro permanente de la calzada.

En paralelo, reveló que mantiene contacto con autoridades nacionales y provinciales por el proyecto para reconstruir la ruta. Indicó que el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, le confirmó que ya comenzó el armado del pliego para la futura intervención y reclamó que Catriel pueda participar de ese proceso. «Solicitamos una mesa urgente acerca de la logística y la conectividad para conocer el proyecto. Queremos ser parte, conocerlo y acompañar la búsqueda de recursos», afirmó.

Para Salzotto, la discusión excede el estado de una ruta y está directamente vinculada con el crecimiento de la región. Por eso insistió en que, sin una obra de fondo, «no es factible pensar en un desarrollo productivo para nuestras comunidades ni en su crecimiento», aun cuando la Ruta 151 constituye uno de los principales accesos a Vaca Muerta.