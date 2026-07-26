Lluvia, nieve y frío en el último día de vacaciones en la Patagonia: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro

La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva

El receso invernal se despide con condiciones puramente invernales en Neuquén y Río Negro. Este domingo 26 de julio, último día de descanso para miles de estudiantes y familias en la región, estará dominado por el ingreso de un frente húmedo que traerá lluvias débiles a moderadas en las zonas bajas y nevadas persistentes en la cordillera.

El panorama meteorológico exigirá extremar los cuidados en el regreso por las rutas de la región, debido a la acumulación de agua sobre las calzadas y el congelamiento en las zonas altas de montaña.

Último día de vacaciones: el clima en la Patagonia con lluvias y nieve, así se despide el invierno en el Alto Valle

En el Alto Valle, la lluvia será la encargada de cerrar este receso invernal 2026:

Mañana: arranca con cielo cubierto y lluvias débiles desde las 9:00 (con probabilidades de hasta el 90%), registrando 6°C de temperatura y sensaciones térmicas de entre 4°C y 5°C.

arranca con cielo cubierto y (con probabilidades de hasta el 90%), registrando de temperatura y sensaciones térmicas de entre 4°C y 5°C. Tarde: el termómetro alcanzará la máxima de 10°C hacia las 17:00 , momento en que las precipitaciones darán un breve respiro con cielo parcialmente nublado.

el termómetro alcanzará la máxima de , momento en que las precipitaciones darán un breve respiro con cielo parcialmente nublado. Noche: reaparecen las precipitaciones débiles a partir de las 20:00, cerrando la jornada con 7°C y ráfagas moderadas del sector sureste que alcanzarán los 33 km/h.

Clima invernal en la Patagonia: qué esperar para el último día de descanso en la cordillera

La ciudad lacustre despide a los turistas con un arranque puramente blanco que mutará hacia precipitaciones líquidas con el correr de las horas:

Mañana: helada matinal con mínimas de hasta -4°C (sensación térmica de -6°C ). A partir de las 10:00 comienzan las nevadas , con acumulaciones continuas que se extenderán hasta pasadas las 14:00 (máxima de 1°C ).

helada matinal con mínimas de hasta (sensación térmica de ). A partir de las , con acumulaciones continuas que se extenderán hasta pasadas las 14:00 (máxima de ). Tarde y Noche: a partir de las 17:00 la temperatura trepará a los 2°C, provocando el cambio de estado de la precipitación hacia lluvias moderadas y débiles que se mantendrán hasta la medianoche, con viento suave del sector sur.

En la cordillera neuquina, el domingo transcurrirá con un cuadro de inestabilidad continua y altos porcentajes de humedad:

Mañana: lluvias débiles desde las 8:00 AM con marcas de 5°C . Hacia las 11:00 el fenómeno se intensificará a lluvia moderada con probabilidad del 90%.

lluvias débiles desde las 8:00 AM con marcas de . Hacia las 11:00 el fenómeno se intensificará a con probabilidad del 90%. Tarde: ae mantendrá la lluvia moderada de forma ininterrumpida hasta las 17:00, con registros térmicos clavados en los 4°C y ráfagas de viento del este de hasta 33 km/h .

ae mantendrá la hasta las 17:00, con registros térmicos clavados en los y ráfagas de viento del este de hasta . Noche: La intensidad de las precipitaciones decaerá hacia lluvias débiles hacia las 20:00, cerrando el domingo con 5°C y vientos calmos.

Viedma: de la calma matinal a las lloviznas nocturnas

La capital rionegrina experimentará el impacto del frente inestable de forma más tardía en comparación con el resto de la provincia: