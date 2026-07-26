Lluvia, nieve y frío en el último día de vacaciones en la Patagonia: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro
El receso invernal llega a su fin con un escenario climático inestable en todo el norte patagónico. Mientras la cordillera despide las vacaciones con nevadas matinales y lluvias constantes, en el Alto Valle y la Costa las precipitaciones serán la constante de la jornada. Mirá el cronograma hora por hora.
El receso invernal se despide con condiciones puramente invernales en Neuquén y Río Negro. Este domingo 26 de julio, último día de descanso para miles de estudiantes y familias en la región, estará dominado por el ingreso de un frente húmedo que traerá lluvias débiles a moderadas en las zonas bajas y nevadas persistentes en la cordillera.
El panorama meteorológico exigirá extremar los cuidados en el regreso por las rutas de la región, debido a la acumulación de agua sobre las calzadas y el congelamiento en las zonas altas de montaña.
Último día de vacaciones: el clima en la Patagonia con lluvias y nieve, así se despide el invierno en el Alto Valle
En el Alto Valle, la lluvia será la encargada de cerrar este receso invernal 2026:
- Mañana: arranca con cielo cubierto y lluvias débiles desde las 9:00 (con probabilidades de hasta el 90%), registrando 6°C de temperatura y sensaciones térmicas de entre 4°C y 5°C.
- Tarde: el termómetro alcanzará la máxima de 10°C hacia las 17:00, momento en que las precipitaciones darán un breve respiro con cielo parcialmente nublado.
- Noche: reaparecen las precipitaciones débiles a partir de las 20:00, cerrando la jornada con 7°C y ráfagas moderadas del sector sureste que alcanzarán los 33 km/h.
Clima invernal en la Patagonia: qué esperar para el último día de descanso en la cordillera
La ciudad lacustre despide a los turistas con un arranque puramente blanco que mutará hacia precipitaciones líquidas con el correr de las horas:
- Mañana: helada matinal con mínimas de hasta -4°C (sensación térmica de -6°C). A partir de las 10:00 comienzan las nevadas, con acumulaciones continuas que se extenderán hasta pasadas las 14:00 (máxima de 1°C).
- Tarde y Noche: a partir de las 17:00 la temperatura trepará a los 2°C, provocando el cambio de estado de la precipitación hacia lluvias moderadas y débiles que se mantendrán hasta la medianoche, con viento suave del sector sur.
En la cordillera neuquina, el domingo transcurrirá con un cuadro de inestabilidad continua y altos porcentajes de humedad:
- Mañana: lluvias débiles desde las 8:00 AM con marcas de 5°C. Hacia las 11:00 el fenómeno se intensificará a lluvia moderada con probabilidad del 90%.
- Tarde: ae mantendrá la lluvia moderada de forma ininterrumpida hasta las 17:00, con registros térmicos clavados en los 4°C y ráfagas de viento del este de hasta 33 km/h.
- Noche: La intensidad de las precipitaciones decaerá hacia lluvias débiles hacia las 20:00, cerrando el domingo con 5°C y vientos calmos.
Viedma: de la calma matinal a las lloviznas nocturnas
La capital rionegrina experimentará el impacto del frente inestable de forma más tardía en comparación con el resto de la provincia:
- Mañana: arranque soleado a parcialmente nublado entre las 8:00 y las 12:00, con marcas térmicas que irán en ascenso desde los 3°C hasta los 9°C.
- Tarde: el cielo se cubrirá por completo hacia las 14:00, alcanzando la máxima del día con 10°C y vientos moderados del sector oeste.
- Noche: aparecen las lluvias débiles a partir de las 20:00 (60% al 80% de probabilidad), cerrando la jornada con 7°C y ráfagas del este de hasta 21 km/h.
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