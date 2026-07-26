Estado de las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy, 26 de julio: qué pasa con los pasos a Chile

Mapa interactivo: cómo ver el estado de las rutas en Neuquén y los pasos a Chile en tiempo real

Un arranque de domingo sumamente tenso se vive en los caminos de la región. Un siniestro vial obligó a reducir la calzada sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2160,5 en el tramo de Siete Lagos. El hecho encendió las alarmas de los equipos de emergencia que operan en el lugar para ordenar el intenso flujo vehicular.

A la complicación del choque se le suma una alerta meteorológica por intensas lluvias, vientos fuertes y nevadas previstos para la tarde y noche de este domingo 26 de julio. Vialidad Nacional solicitó transitar con extrema precaución en todo el corredor cordillerano por la combinación de lloviznas, bajas temperaturas y placas de hielo sobre el asfalto.

La situación de los pasos internacionales a Chile: qué tener en cuenta si viajas desde Neuquén

A pesar del frente frío que golpea la montaña, los dos pasos fronterizos más importantes de Neuquén se encuentran habilitados, aunque bajo rigurosas condiciones de seguridad:

Paso Internacional Cardenal Samoré: se encuentra habilitado de 9:00 a 19:00 . El reporte oficial de las 08:25 hs advierte por calzada con baja adherencia, sectores con hielo y pronóstico inminente de nevadas . Personal del organismo nacional trabaja en el lugar y es obligatoria la portación de cadenas .

se encuentra . El reporte oficial de las 08:25 hs advierte por calzada con . Personal del organismo nacional trabaja en el lugar y es . Paso Internacional Pino Hachado: se encuentra habilitado de 9:00 a 18:00. El parte de las 08:10 confirma calzada mojada por lluvias, baja adherencia, viento y riesgo por caída de rocas en el kilómetro 48. Exigen portación obligatoria de cadenas.

Niebla, hielo y precaución en los corredores cordilleranos

Las condiciones para manejar se volvieron hostiles en los conectores clave que unen Neuquén y Río Negro:

Ruta Nacional 40 (San Martín de los Andes – Río Hermoso): presenta calzada sumamente húmeda y sectores con formación de hielo negro . Se exige reducir la velocidad.

presenta calzada sumamente húmeda y . Se exige reducir la velocidad. Ruta Nacional 237: registra visibilidad muy reducida por bancos de niebla espesa en el tramo que va desde Arroyo Limay Chico hasta el empalme con la Ruta 40 .

registra en el tramo que va desde . Ruta Nacional 40 (Bariloche – El Bolsón): habilitada con extrema precaución. Presenta calzada húmeda por lluvias, tramos con riego de solución salina y riesgo de desprendimiento de piedras en las zonas altas.

habilitada con extrema precaución. Presenta calzada húmeda por lluvias, tramos con riego de solución salina y riesgo de desprendimiento de piedras en las zonas altas. Ruta Nacional 23 (Línea Sur rionegrina): transitable con precaución. Sectores con barro en los desvíos de obra, heladas matinales y presencia de máquinas viales trabajando.

Las autoridades viales reiteraron la obligación de viajar con luces bajas encendidas, respetar las distancias de frenado y consultar los partes oficiales antes de emprender el regreso de las vacaciones.