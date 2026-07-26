Del Pozo 1 a Vaca Muerta: el recorrido por el lugar donde empezó todo

A la vera de la Ruta 22, las figuras de dos dinosaurios reciben a los turistas. (Foto: Gentileza)

En momentos donde el boom de Vaca Muerta adquiere relevancia internacional, Plaza Huincul se fortalece como el lugar que dio origen a la actividad hidrocarburífera y la cuenca neuquina. Desde aquí, la ciudad ofrece a los visitantes un recorrido histórico, donde se entrelazan los primeros pobladores, el descubrimiento del petróleo y el valioso patrimonio paleontológico de importancia científica internacional.

El hito 1.324 de la Ruta Nacional 22 marca el ingreso a la zona urbana de Plaza Huincul, situada a 110 kilómetros al oeste de Neuquén capital.

La puerta de acceso a esta ciudad por la Ruta 22 tiene el primer punto de interés histórico, antes de la urbanización. Se trata del Paseo La Pasto Verde, apodo por la que los viajeros que llegaban a la aguada alrededor del 1900, le pusieron a doña Carmen Funes, quien fue una de las fortineras.

El Pozo Uno, el origen del petróleo en Plaza Huincul. (Foto: gentileza)

En ese sitio está su tumba y los restos del rancho que levantó y donde recibió a los enviados a buscar el petróleo, como Juan Soufal y Enrique Cánepa y que finalmente descubrieron en 1.918. El sendero temático que fue creado por el municipio huinculense cuando se puso en valor el lugar, consta de siete estaciones.

La cartelería reseña los espacios que la pionera disponía para su familia y para recibir a los visitantes, después de interminables travesías por la extensa meseta patagónica. La casa, el corral, la carreta y otros sectores están individualizados. El último punto es el sitio donde descansa Carmen Funes, y donde se observa con mayor claridad el cañadón Zapala o zanjón por el que se escurren las aguas de tormentas.

La tumba de la pionera Carmen Funes está en este sitio (Foto: gentileza)

En 2012 este paseo, ubicado al sur de la Ruta 22, fue declarado lugar histórico nacional por la ley 26.788. A lo largo del tiempo han sido las administraciones municipales las encargadas de mantenerlo y acondicionarlo, con la cartelería indicativa.

Y si de petróleo se habla, el lugar donde se hizo la excavación que permitió el surgimiento a 605 metros de profundidad, también se puede visitar. Un monolito donde funcionó el Pozo N° 1, está situado en el barrio Uno que en su origen fue el primer campamento de la empresa YPF. Es decir, en ese sector, funcionó la sede central de la administración de la petrolera.

La torre de ingreso al complejo industrial YPF en Plaza Huincul, desde la Ruta Nacional 22. (Foto: gentileza)

El lugar cuenta con una placa en la que se nombra a todos los trabajadores que estuvieron ese 29 de octubre de 1.918 cuando se descubrió el petróleo en Plaza Huincul. Para llegar, se accede por la Ruta 22 y se gira hacia la derecha. No hay posibilidad de perderse porque donde está el hito 1.324 se encuentra también la torre de YPF, frente al cartel que anuncia la llegada a la ciudad, con el escudo de la localidad.

A pocos metros se observa la escultura del poeta neuquino Marcelo Berbel. Se optó por este lugar porque queda cerca del Pozo Uno, donde todo comenzó, y del mirador donde se puede observar al fondo el complejo industrial de YPF, que incluye la refinería y la planta de metanol.

El poeta Marcelo Berbel tiene una estatua a pocos metros del lugar donde nació. (Foto: gentileza)

El homenaje al reconocido músico y poeta se hizo cuando se cumplió el centenario de su nacimiento y a unas cuadras del patio de la casa donde su familia vivió. Berbel, inmortalizó a La Pasto Verde, con una zamba que lleva su nombre y donde describe la figura de esa mujer, en tiempos tan adversos.

«Aguada de los recuerdos, lejanos. Tapera de un dulce ayer, Tiempo de la Pasto verde, Zamba del coraje hecho mujer», dice una parte de sus versos.

Las figuras de los dinosaurios convocan a niños y adultos para tomarse una foto (Foto: Gentileza)

La foto con los dinosaurios

Si los turistas desean avanzar por la vía nacional hacia el oeste, a unos dos kilómetros aproximadamente, se encontrarán con las figuras de dos dinosaurios, obras del escultor Aldo Beroisa (el mismo que hizo a Lionel Messi, en Cutral Co) y que es parada obligada tanto para los más chicos como para los adultos.

La dirección municipal de Turismo, a cargo de Vanesa Gutiérrez, está muy cerca y allí se cuenta con toda la información necesaria para los visitantes. Desde el mapa con los puntos de interés histórico y turístico, la nómina de prestadores de servicios de alojamiento, gastronómicos, de salud pública e instituciones.

Las oficinas ofrecen el uso de sanitarios, agua caliente y fría, folletería digital y en papel. Además, hay souvenirs de emprendedores locales como recuerdos.

En la esquina de Avenida San Martín (nombre de la Ruta 22) y avenida Azucena Maizani están los dos museos. Uno de ellos es el más nuevo y el que conserva la historia de la actividad hidrocarburífera. Es el de Veteranos Ypefianos que exhibe ropa de trabajo, legajos, elementos de seguridad, y fotografías que permiten al visitante tener una aproximación a la vida de los petroleros.

El otro es el municipal Carmen Funes que es conocido internacionalmente por los hallazgos palentológicos que repercutieron en la comunidad científica. Entre los restos fósiles que conforman su patrimonio figuran los huevos con embriones fosilizados de dinosaurios, una réplica en tamaño natural del Argentinosaurus Huinculensis, y la del Giganotosaurus Carolinii, entre los más grandes encontrados.

El museo Carmen Funes alberga un patrimonio palentológico científico de interés internacional (Foto: gentileza)

Datos útiles

Estos datos pueden ayudar a buscar información y corresponden a la dirección de Turismo -frente a la Ruta 22 en el kilómetro 1.327- que tiene sus puertas abiertas de lunes a viernes de 7 a 19. Sábados, domingos y feeriados de 8 a 19. Hacen visitas guiadas programadas para contingentes de todas las edades. El personal está capacitado para recibir turistas en idiomas inglés y en portugués, además de lengua de Señas.

Correo electrónico:

Teléfono:(299) 4860025

WhatsApp: 299 4277063

Facebook: Dirección de Turismo Plaza Huincul

Instagram: @turismoplaza

Dirección de Turismo de Plaza Huincul