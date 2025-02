María Becerra, en exclusivo con Diario RÍO NEGRO: “Mi objetivo siempre fue conectar con la gente”

María Becerra, la artista argentina con mayor proyección global, llega a la Fiesta Nacional de la Confluencia. “La Nena de la Argentina” cerrará la edición 2025 este domingo a las 23.45 con un espectáculo que tendrá la misma intensidad de los que dio en River, el año pasado.



De padre rionegrino de Beltrán, María Becerra, que nació en Quilmes en 2000, con apenas 15 años, comenzó a crear contenidos de entretenimiento en su canal de YouTube, el cual contó con más de tres millones de suscriptores.



En 2019, tras el lanzamiento de su EP debut 222, cuyo tema “Dime cómo hago” debutó en el listado Argentina Hot 100 de Billboard. Fue el comienzo de una carrera artística tan vertiginosa como exitosa en cada paso que dio.

«La Reina», lo último de María Becerra en colaboración con Lola Indigo y Villano Antillano.



Con dos discos editados, “Animal”(2021), el mejor debut para un álbum femenino argentino, con más de 2,7 millones de reproducciones, y el mejor debut de un álbum argentino, con 16,7 millones de reproducciones en su primera semana a nivel global en Spotify, y “La Nena Argentina” (2022); y un tercero en etapa de producción, mas decenas de singles y colaboraciones con artistas del país e Iberoamérica, María Becerra es la artista argentina mejor proyectada a nivel internacional.



Dos eventos dan crédito: el primero de enero de 2024, fue parte de los festejos de Año Nuevo con un show en el icónico Time Square, de Nueva York; y el 17 de octubre participó, junto al actor Stanley Tucci, de The Kelly Clarkson Show, el ciclo de entrevistas que conduce la cantante y actriz Kelly Clarkson, en el que cada semana es protagonizado por charlas con diversas figuras junto con números musicales de todo el mundo.

El de este domingo, en Neuquén, será el primer show del año de María Becerra en el país.



A pocos días de viajar a Centroamérica para una serie de shows en Guatemala y Costa Rica, María Becerra le concedió a Diario RÍO NEGRO una entrevista por escrito, en la cual habló del show que dará en Neuquén, adelantó detalles de su próximo disco y reflexionó sobre su carrera artística.

P: A pocos días de tu presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia, ¿dónde te encuentro en este momento?

R: Ahora mismo estoy en un break de ensayo. Si bien arrancamos el año con tres shows en España a comienzos de enero, este finde va a ser movidito: viernes en Guatemala, sábado en Costa Rica y domingo en Neuquén, que será el primer show del año en Argentina.

P: La Fiesta Nacional de la Confluencia es un evento que ha crecido muchísimo en los últimos años, al punto de ser una de las grillas más esperadas del verano. ¿Con qué expectativas llegás a la fiesta, qué te genera este evento en la Patagonia?

R: Estoy muy feliz de volver a esos lados, tengo familia no muy lejos de ahí, así que siento una conexión especial. En 2022 fuimos a la Fiesta de la Manzana, en Roca, y nos impactó la magnitud de gente; en ese momento fue uno de los shows más grandes que hicimos. Las expectativas son muchas porque, como dije, es el primero del año acá en mi país, así que tengo muchísimas ganas de encontrarme con mi gente.

P: ¿Cómo pensás tus show cuando es en el marco de un festival?

R: Este show que venimos haciendo busca reflejar un poco lo que fueron los shows de River del año pasado. Vamos con la banda, los dancers y una lista que tiene muchísima energía para que podamos cantarnos todooo (risas). Quiero que sea una fiesta, que la gente lo disfrute al máximo y que vivamos juntos una noche inolvidable

Justo ayer (martes) subimos un video con mi productor Xross con un adelanto de Tattoo o Tatu, jajaja, todavía no sé bien cómo le vamos a poner. Es una canción que queremos lanzar y esta va a ser la primera vez que la cantemos en vivo. La idea es que la gente pueda aprenderse ese pedacito que compartimos porque queremos grabarlos en vivo y llevarnos sus voces. Va a ser un momento muy especial.

El nuevo disco de María Becerra

P: Te preguntaba dónde te encontraba al momento de abordar esta entrevista, ¿y musicalmente, en qué momento estás? Por un lado, si estás trabajando en nuevas composiciones. Sabemos que se vendrá un nuevo disco. Y por otro lado, ¿qué sonidos te están interesando en este momento? Tus últimos singles de 2024 nos fueron dando pistas. ¿Irá por allí el nuevo disco o no necesariamente?

R: ¡¡Siii!! estamos trabajando en el tercer disco. Es algo distinto a lo que están acostumbrados a escuchar porque trae sonidos nuevos. La idea del álbum es abarcar muchos géneros: salsa, cumbia, bachata, baladas, afrobeat, amapiano, reggaetón, entre otros. Siento que es de lo mejor que hemos hecho y estoy realmente involucrada en cada detalle para que se pueda reflejar eso. Tengo muchísimas ganas de que lo escuchen.

María Becerra se presentará este domingo por primera vez en la Fiesta Nacional de la Confluencia.

P: Respecto de los singles de 2024, quería preguntarte sobre dos de ellos. Uno de ellos la clásica canción navideña Jingle Bell Rock, donde protagonizas un dueto muy particular con el propio autor. ¿Cómo surgió y cómo fue para vos esa experiencia?

R: Lo de Jingle Bell Rock fue tremendo, creo que a veces no termino de dimensionar este tipo de oportunidades. La propuesta surgió por el productor Jason Nevins, que trabajó con artistas como Ariana Grande, y estaba buscando la voz de una artista nueva. Ahí surgió la posibilidad de que me sumara. Es una locura porque la voz que se puede escuchar es la original de Bobby Helms, y la familia de él y de los compositores originales nos concedieron este honor. Es una adaptación oficial en la que, además, pude darme el gusto de sumar algunos versos en español.

«Jingle Bell Rock», el increíble dueto de María Becerra junto a Bobby Helms.

P: Y la otra es “Agora”, donde cantas en tres idiomas: portugués, español e inglés.

R: Agora es una canción muy especial para mí. Nació de un juego con Xross. Empezamos cantando en una especie de portuñol por diversión y, de repente, se convirtió en algo mucho más grande, jaja. En diciembre de 2022, durante un stream, canté el estribillo y se viralizó muy rápido. Antes de que la canción saliera oficialmente, ya había muchísimos videos en TikTok e Instagram, ¡creo que más de 200 mil! Fue una locura ver cómo la gente conectó tan rápido con la canción.

«Agora», uno de los adelantos del próximo disco de María Becerra

P: Desde que comenzaste a editar música, experimentaste con distintos géneros, sonoridades y hasta idiomas, ¿dónde te sentiste más cómoda? Y en términos musicales, ¿qué desafío imaginas a futuro, hacia dónde te gustaría ir o quizás volver, teniendo en cuenta que recorriste ya un buen espectro del pop urbano tanto en soledad como junto a diversos artistas?

R: Desde que empecé a hacer música, siempre me sentí libre de experimentar con distintos géneros y sonidos, y creo que eso es lo que más me gusta: poder jugar con mi voz y seguir descubriéndome en nuevas formas de expresarme. Disfruto mucho explorar géneros nuevos, porque también me han permitido sacar nuevas facetas de mí. Creo que esto ya se ha convertido en un sello en mi carrera y no me quiero limitar a un solo estilo. Me gusta sorprenderme a mí misma y a mi público, y siempre quiero seguir evolucionando musicalmente.

P: ¿Qué artista imaginabas que podías o querías ser cuando comenzaste a subir material a YouTube, hace justamente diez años, y la artista en la que finalmente te has convertido? ¿Y qué artista sentís que sos en este momento de tu carrera, con dos discos editados y decenas de singles y logros tales como ser la artista argentina más escuchada a nivel global, entre otros logros?

R: Cuando empecé a subir videos a las redes cantaba canciones de mis artistas favoritos como One Direction, Rihanna o Ariana Grande, pero nunca imaginé que años después estaría acá. En ese entonces hacía videos y poco a poco decidí apostar por mi carrera como cantante, pero siempre con el mismo objetivo: conectar con la gente.

Hoy, estoy muy orgullosa de la persona y artista en la que me convertí, no solo por los logros, sino por todo lo recorrido. Empecé con inseguridades lógicas, pero hoy en día me siento mucho más segura de mí misma. Mi música está llena de exploración y de nuevos géneros, y no quiero limitarme en nada. Eso se refleja en mi carrera también, no solo en lo musical, sino también en proyectos como el doblaje de voz para una película animada o actuando en una serie que se estrenará pronto. Todo eso es parte de una evolución constante.

María Becerra y su experiencia en la marcha antifascista y antirracista

Taichu, Lali Espósito y María Becerra, durante la marcha del sábado pasado.

P: Por último, quería preguntarte acerca de la Marcha Federal Antifascista y Antirracista llevada a cabo el sábado pasado y de la que fuiste parte, junto a Lali. ¿Cómo la viviste y qué reflexión hacés sobre la movilización, lo masiva que fue y el respaldo que tuvo de gran parte de la sociedad argentina y en exterior?

R: La verdad que fue una experiencia única. Ver la masividad de la convocatoria y el respaldo tan fuerte, tanto en Argentina como fuera del país, me hizo sentir muy orgullosa de ser parte de este momento tan importante. Poder estar junto a artistas como Lali o Taichu, que son referentes que admiro, hizo todo aún más especial. Esta marcha es un reflejo de cómo nos estamos uniendo como sociedad, donde no toleramos la discriminación y donde queremos luchar por un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.

En lo personal, voy a seguir apoyando este tipo de causas para visibilizar y promover estas luchas. Como parte del colectivo, sé lo que es tener que tomar decisiones basadas en miedos que nos impone la sociedad. A lo largo de mi vida, aprendí a abrazar mi identidad, y hoy me siento más fuerte y más comprometida que nunca a luchar por un futuro donde todos podamos ser libres de ser quienes somos.