Nella Gatica, la ilustradora de Cipolletti que escribe libros infantiles con su mamá

Esta es la historia de una amistad tan fugaz como fundamental, ocurrida durante la infancia. Y es, además la historia de una madre de 84 años y de su hija, escritora e ilustradora ella, que se complementan, se escuchan, se divierten y se sorprenden, creando cuentos e ilustraciones.



La historia de la amistad fugaz se llama “Yanay”, y es el libro de Mabel y Nella Gatica, madre e e hija, que pusieron en marcha la maquinaria de los recuerdos , la literatura y los colores para crear un libro.

La otra historia tiene un origen real, y ocurrió en 1947, en Mendoza, cuando Mabel tenía 7 años.



“Yanay es la historia de dos nenas de siete años de edad, mi mamá Mabel, argentina y Yanay, de nacionalidad boliviana. Yanay es un nombre de origen quechua que significa “Mi Morenita”. Yanay es una “nena golondrina” que venía a la cosecha de la uva, a la vendimia, con sus padres. Un día se acerca a jugar a la casa de mi mamá que tenía su misma edad y se hacen muy amigas. Comparten tardes de juego al aire libre, conversando en los árboles y creando animales de barro con plumas de pájaros. Un día, sin previo aviso Yanay se va y no vuelve a jugar. Mi madre todavía la recuerda y se pregunta qué habrá sido de su vida. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la diversidad étnica, cultural y económica de dos niñas de la misma edad y sus familias”, cuenta Nella desde Cipolletti, sobre este libro que fue editado por Gerbera en 2021.



El relato nació de un recuerdo cultivado o más bien reflotado durante la pandemia. Pero Nella le agregó una cuota de sorpresa y de emoción que pudo concretar en 2021. “Mi madre me contó la historia de su infancia, en Mendoza, y me pareció una muy buena idea, siendo ilustradora, poder darle la sorpresa de convertir esa historia en un libro ilustrado. Pero lo mantuve en secreto y esperé a que estuviera editado. En navidad, se lo envolví con papel de regalo y un moño y se lo puse en el pinito. Fue muy emocionante para todos ver su cara de sorpresa cuando abrió el paquete y se encontró con el libro, entre lágrimas decía “¡Mi Yanay, mi amiga!”, recuerda ahora Nella, que es además autora e ilustradora de libros infantiles publicados en España, Argentina, Chile y Colombia.

Crear sola y a dúo



Nella estudió Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Cuyo y ya recibida y de regreso a Río Negro, desde 2011 se desempeña como profesora en las carreras de Licenciatura en Diseño Visual y en Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Río Negro. Además, dicta seminarios de Ilustración para adultos desde el año 2012.



“Yanay”, no fue la primera vez que madre e hija conectan sus historias, con las ilustraciones y las transforman luego en un libro. “También hicimos juntas “Mona Elisa” , que trata de una mona que va perdiendo las bananas a medida que hace travesuras. Mi mamá aportó muchísimo en el texto, con rimas muy divertidas. En pandemia hemos hecho un taller de escritura online con (la escritora) María Negroni”.



– ¿Qué influencia tuvo tu madre en tu elección profesional?

-Siempre tuve todo el apoyo incondicional, alentó mi condición hacia el dibujo y el diseño. Hoy también soy docente universitaria, en la UNRN. Seguramente aquí ha sido una verdadera influencia ya que ella fue docente toda su vida con muchísima vocación.



Los trabajos como ilustradora y escritora le significaron a Nella en 2019 recibir el 1º Premio del CICLA Original Illustration Exhibition organizado por el Shangai Baoshan International Folk Arts Exposition en Shanghai, China. Ese mismo año, quedó finalista del Silent Book Contest con su proyecto de libro “Love” y además expuso sus ilustraciones en Bologna Children’s Book Fair, Italia.



En el año 2018 recibió el primer premio del Concurso de Ilustración en la 10º Edición del Encuentro Internacional de Ilustración de S. João da Madeira, Portugal y fueinvitada a participar en el 11º Encuentro como ilustradora. Un año antes, fue finalista en la 1ª Bienal de Ilustración Solidaria Ajudaris en Amarante, Portugal en donde realizó talleres de ilustración para niños y adultos y fue invitada a exponer en el Museo Amadeo Souza Cardozo, en el mismo lugar.



Aunque hace años que se dedica a la literatura infantil, como escritora e ilustradora, su llegada a ese planeta fue de casualidad. “En la época de los blogs, en el año 2008 empecé a subir ilustraciones digitales todos los días de la semana. Un día me llegó a mi casilla de mails un encargo para la Editorial SM. Participé en diferentes concursos internacionales. En algunos me fue muy bien y pude viajar y conocer diferentes países como Portugal, Italia y China a donde fui a recibir un premio muy importante en el año 2019, un mes antes que se declarara la pandemia. En el medio fueron llegando más encargos de libros y me animé a convertirme en algunos de ellos en autora integral y en otros comparto la autoría con diferentes escritores como Mauro Zoladz, María Luz Malamud y Mar Benegas”, enumera.



Más allá, o más acá de todo ese mundo que se le abrió con los viajes, exposiciones y premios, Nella elige vivir en Cipolletti. “Volví convencida a mi ciudad natal ya que tengo todos mis afectos y aquí formé mi familia. Al tener la posibilidad de viajar a esas grandes ciudades en donde el arte, la ilustración y el diseño aflora por todos lados es maravilloso, he podido sacarle el jugo a cada viaje y espero seguir haciéndolo”, se entusiasma.



Mientras tanto, junto a su madre o en soledad, Nella saca a relucir recuerdos, rimas, tinta china, acrílicos , y crea mundos.