Oasis regresó después de una pausa de 16 años ante un público del Reino Unido extasiado por los éxitos de la banda de los años 90

Oasis puso fin a una pausa de 16 años el viernes con un viaje contundente y poderoso a través de uno de los mejores cancioneros del britpop, iniciando una gira de reunión en Cardiff, Gales, ante un público extasiado por los éxitos de la banda de los años 90.

¿Y existía amor fraternal entre los hermanos Gallagher, famosos por sus riñas? Definitivamente, tal vez.

Fans viajaron a la capital galesa desde todo el mundo para un concierto que muchos creían imposible. Noel y Liam Gallagher, el alma de Oasis, no habían actuado juntos desde la polémica separación de la banda en 2009. Una pancarta de un fan lo resumió: “La gran espera ha terminado”.

Después de un montaje de titulares sobre los hermanos sparring que culminó con las palabras “las armas se han silenciado”, Oasis apareció en el escenario con un rugido ensordecedor, abriendo con el apropiado “Hola” y su estribillo de “es bueno estar de vuelta”.

Los hermanos tuvieron un breve momento de la mano, pero mantuvieron la distancia en el escenario. Noel, de 58 años, se concentró en su guitarra mientras Liam, de 52, con una parka, gruñía al micrófono con una arrogancia que no ha disminuido en las tres décadas transcurridas desde que la banda lanzó su primer álbum, “Definitely Maybe”.

Una multitud de más de 60.000 personas en el Principality Stadium disfrutó de un set de dos horas de buen ritmo que se basó en gran medida en el primer álbum y su seguimiento de 1995, “(What’s the Story) Morning Glory”, junto con un puñado de temas posteriores y caras B favoritas de los fanáticos.

Canciones como “Supersonic”, “Roll With It” y “Rock ‘n’ Roll Star” sonaron tan estruendosas como siempre y provocaron cánticos masivos. “Dense la vuelta”, exhortó Liam al público con una pandereta en la mano antes de lanzarse a cantar “Cigarettes and Alcohol”, otro clásico. “Abrácense como si se quisieran”.

Hubo un toque conmovedor en “Live Forever” cuando una imagen del jugador del Liverpool Football Club Diogo Jota , quien murió en un accidente automovilístico el jueves, se proyectó sobre la banda.

Noel tomó su turno como vocalista principal en varias canciones, incluida la conmovedora “Half the World Away”, y el espectáculo terminó con bises que incluyeron algunas de las canciones más perdurables de Oasis: “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”.

Proyecciones multicolores, a veces ligeramente psicodélicas, conformaron el principal aparejo tecnológico de un espectáculo centrado en las canciones. Hubo pocas bromas, aunque Liam hizo una pausa entre canciones para comprobar si el público se lo estaba pasando bien.

“¿Valieron la pena las 40.000 libras que pagaste por la entrada?” preguntó en un momento, refiriéndose a la lucha por conseguir asientos que llevó a algunos fanáticos a pagar cientos para ver un espectáculo.

Por el rugido de la multitud, así fue.

El concierto en Cardiff dio inicio a una gira Live ’25 de 19 fechas por el Reino Unido e Irlanda. Posteriormente, visitarán Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia , y finalizarán en São Paulo el 23 de noviembre.

Antes del espectáculo, las calles alrededor del estadio se llenaron de fanáticos que se reunieron en grupos para cantar los éxitos de la banda y compraron sombreros de pescador de la marca Oasis a 35 libras (48 dólares) cada uno.

«Es muy, muy especial, muy emotivo», dijo Rob Maule, de 44 años, de Edimburgo, Escocia. «Estoy aquí con tres amigos de la infancia, y solíamos ver a Oasis al otro lado del país.

“Para nosotros, es algo generacional. Es un capítulo de nuestras vidas”, dijo. “Y luego, la segunda generación, cuando la gente se lleva a sus hijos. Es realmente especial”. Vicki Moynehan vino de Dorchester, en el suroeste de Inglaterra. Dijo que su vida cambió desde que compró su boleto hace casi un año. “Siete meses de embarazo no me van a detener”, dijo.

El anuncio de la gira por el Reino Unido en agosto desató un frenesí en la compra de entradas , con mensajes de error, colas de horas en línea, esperanzas frustradas y enojo por los precios que subieron en el último minuto.

Algunos aficionados que esperaron durante horas en el sitio de Ticketmaster se quejaron de que terminaron pagando 355 libras (485 dólares) por entradas regulares de pie en lugar de las 148 libras (202 dólares) esperadas.

Los problemas con las entradas generaron debate en el Parlamento británico, donde el ministro de Artes, Chris Bryant, criticó las «prácticas que dejan a los aficionados a los eventos en vivo sorprendidos por las subidas de precios». Desde entonces, el regulador británico de la competencia ha amenazado con acciones legales a Ticketmaster, que vendió unas 900.000 entradas para Oasis.

No se han anunciado planes para que Oasis grabe nueva música y la gira se presenta como algo único.

El escritor musical John Aizlewood dijo que es una oportunidad para que Oasis “cuide el legado” de la banda y recuerde a la gente el poder de la marca Oasis.

“Estos espectáculos deberían transmitir una enorme alegría y una profunda sensación de vida. Y creo que si logran tocarlo bien, su legado podría ser un gran impulso”, dijo. “Existe un amor perdurable por Oasis, y el amor significa dinero”.

Los fanáticos estaban decididos a disfrutar el momento.

«Soy el mayor de cuatro hermanos, así que sé que se pelearán», dijo Stephen Truscott, de Middlesbrough, en el noreste de Inglaterra. «Pero la primera noche, se lo van a pasar genial. Va a ser lo máximo».