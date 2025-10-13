Belén, la película que representará a Argentina en los Oscar, llega al Cine Teatro Español de Neuquén

Belén es la última película de Dolores Fonzi basada en hechos reales que retrata el caso de una joven que fue encarcelada por un aborto espontáneo. Estrenada el 18 de septiembre en cines de todo el país, fue la elegida para representar Argentina en los Oscar y hoy llega al Cine Teatro Español de Neuquén.

Belén es la segunda película de la actriz y directora Dolores Fonzi tras la exitosa Blondi. Narra el caso real de una joven tucumana acusada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo, y la lucha judicial que culminó con su absolución gracias al apoyo del movimiento de mujeres.

Estrenó el 16 de septiembre en los cines de todo el país y fue seleccionada para representar Argentina en los premios Goya y Oscar. La producción basada en hechos reales logró imponerse al resto de las candidatas: Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), La Mujer de la Fila (Benjamín Ávila), y Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado (Hernán Rosselli).

En febrero del próximo año se conocerá si Belén quedó entre las cinco producciones que competirán por la estatuilla a Mejor Película Internacional el domingo 15 de marzo de 2026.

“Esta es una historia de mujeres peleando por derechos de mujeres, la primera película que aborda la cárcel y la injusticia estructural que tienen los procesos judiciales en la vida de las mujeres a propósito de cosas que nos pasan solo a las mujeres. Un tema que fue impopular, el aborto, pero a la vez tan real en la vida de las personas; quizá no la cárcel, pero sí la amenaza de cárcel, que fue una amenaza concreta hasta el año 2020, cuando se sanciona la ley.”, sostuvo Fonzi en una entrevista.

La película llega este martes 14 de octubre y miércoles 15 al Cine Teatro Español de Neuquén. La función es a las 19.30 y las entradas cuestan 2600 y 1300 para jubilados.

La historia real detrás de la película Belén

El 21 de marzo de 2014, Belén (el nombre ficticio de la mujer que aún preserva su identidad) ingresó de urgencia al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales y un sangrado abundante. El diagnóstico inicial de los médicos fue que había sufrido un aborto espontáneo.

Tras el episodio, la joven de 25 años fue denunciada penalmente por el personal del centro de salud y la acusación se transformó rápidamente en un proceso judicial que la llevaría a pasar tres años en prisión preventiva con una condena que luego sería anulada por el máximo tribunal de la provincia.

En primera instancia, la Justicia tucumana le impuso una pena de ocho años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía. Finalmente, Belén estuvo privada de su libertad durante casi tres años, en un proceso que el propio juez señaló como «atravesado por prejuicios de género» y en agosto de 2016, se anuló la condena y se la liberó.