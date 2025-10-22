Belén, un estreno más que esperado en Roca: dos proyecciones gratuitas y colectivas

Dirigida por Dolores Fonzi, “Belén” repasa el caso de una joven encarcelada por un aborto espontáneo.

La historia de mujeres que conmovió al país y desafía al sistema judicial se hizo película y llega a Roca, a un mes de su estreno nacional. “Belén” está nominada al Oscar y es un potente testimonio de lucha, dignidad y sororidad.

El largometraje nacional, dirigido por Dolores Fonzi y basado en un hecho real, muestra cómo sus protagonistas transformaron la “injusticia” en un triunfo colectivo. Con un elenco destacado, la cinta aborda temáticas atravesadas por derechos humanos y justicia.

Estrenada el 18 de septiembre en cines del país, fue la elegida para representar Argentina en los Oscar y ya llegó a los cines de Neuquén.

Aún no llegó a la cartelera del cine local en Roca, pero organizaciones sindicales, estudiantiles y feministas se nuclearon para hacer proyecciones colectivas y alternativas a la pantalla grande.

De esta manera se propician espacios de encuentro y debate colectivos y sin costo, totalmente gratuitos para garantizar la difusión de la historia de una joven tucumana criminalizada por un aborto espontáneo.

Belén: dos espacios para ver la película en Roca

La primera convocatoria será este 23 de octubre a las 20 en la sede sindical de “Sitraiupa”, el gremio de docentes del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). Está ubicado en calle Rivadavia 2262. La entrada es libre y gratuita y se proyectará en la calle, por lo que hay capacidad.

La segunda invitación es para el lunes 27 de octubre a las 19:30 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en un aula a confirmar.

Organiza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto regional Río Negro junto a la Red de Docentes por el Derecho al Aborto y la presidencia del Centro de Estudiantes de la Fadecs.

Para las organizaciones, esta película recupera la necesidad de volver a poner en pie la enorme lucha de la “marea verde” en las calles.

“En un contexto de aumento de los femicidios y discursos de odio por parte del gobierno, esta actividad es una acción colectiva en defensa de los derechos sexuales y (no) reproductivos, además pone en evidencia la complicidad patriarcal del sistema judicial”, plantearon en la convocatoria abierta por redes sociales.

La historia real detrás de la película Belén

El 21 de marzo de 2014, Belén (el nombre ficticio de la mujer que aún preserva su identidad) ingresó de urgencia al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales y un sangrado abundante. El diagnóstico inicial de los médicos fue que había sufrido un aborto espontáneo.

Tras ese episodio, la joven de 25 años fue denunciada penalmente por trabajadores del centro de salud y la acusación se transformó rápidamente en un proceso judicial que la llevaría a pasar tres años en prisión preventiva, con una condena que luego sería anulada por el máximo tribunal de la provincia.

En primera instancia, el Poder Judicial tucumano le impuso una pena de ocho años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía. Finalmente, la mujer estuvo privada de su libertad durante casi tres años, en un proceso que el propio juez calificó de estar «atravesado por prejuicios de género». En agosto de 2016, se anuló la condena y fue liberada.