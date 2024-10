«Otras formas», el nuevo disco de Rafo Grin llega a Neuquén

El reconocido músico neuquino, Rafo Grin, presentará el próximo sábado 12 su nuevos disco «Otras formas», en el teatro El Arrimadero de la ciudad de Neuquén. Se trata de una obra que comenzó a surgió en su modo creativo en 2020 plena pandemia y que hoy vio la lugar, en colaboración con el tecladista Wilson Mazza y la vocalista Abby.

Es la cuarta producción de este artistas, pero uno de los trabajos más introspectivos que reconocer un poco su investigación musical y su relación entre los diferentes géneros y sus momentos de la vida. La cita para disfrutar de sus nuevos temas es el sábado a partir de las 22 en la sala de Misiones 234. Es la única función que brindará el artista antes de su viaja a Montevideo, Uruguay, donde buscará indagar y aprender sobre los ritmos yoruguas.

«Todo empezó con una banda que armamos que denominamos ´Banda Hídrida´ con la que ya habíamos tocado algunos temas que luego quedaron en este nuevo disco. Fue mi vuelta a tocar la guitarra criolla. Yo venía de una etapa muy eléctrica, y raíz de una lesión en el oído que no me permite escuchar sonidos muy estridentes es que decidí volcarme a otra. Me dijo si quiero seguir dedicándome a la música tengo que buscar otras cosas», contó Rafo.

Le puso fin a su etapa roquera, aún con mucha angustia que era necesario superar. Se aferró a la espiritualidad y le fue «encontrando la vuelta». «Empezaron a surgir otras formas de hacer música, y en esto que te estoy diciendo es de donde sale el nombre del disco. Otras formas de hacer música y otras formas de vivir», agregó.

Y en esas otras formas, nacieron los primeros bocetos de las canciones que hoy integran su cuarta producción. En 2022 resolvió no integrar más, cuando en sus 30 años de trayectoria siempre fue parte de aquellas que ya quedaron atrás. Resolvió iniciar un ciclo más intimista, más en solitario pero no tanto. Las canciones comenzaron a circular en espectáculos en vivo de la región hasta que un día surgió la idea de grabar un disco. El proyecto comenzó con la idea de armar un demo y terminó siendo un disco de 36 minutos de música.

Rafo Grin es un músico «no lineal» como él mismo se define. Anduvo por todos los géneros existentes e imaginarios, realizó miles y miles de fusiones y conformó varias bandas eclécticas. Anduvo en el rock, saltó por jazz, se detuvo en el tango y hasta le dio una vueltita al punk y al blues.

«Soy músico, me reconozco como músico. Soy un explorador musical. Este disco disco es también una nueva historia, es lo que yo llamo vida número dos. Un segunda etapa musical, donde vas a encontrar reminiscencias del blues, del rock pop que es un género que me encanta y mucho de la música montevideana. Y este espero que sea mi camino de acá para adelante», se sinceró el músico.

Y en ese recorrido de conocer nuevos horizontes en la música y por qué no en la vida, Rafo se radicará al menos seis meses en Uruguay para realizar una investigación de la música tradicional del vecino país. «Soy inquieto, soy como un niño, me gusta probar todo y conocer cosas nuevas. Quiero que mi música vaya por ahí. No quiero perder lo lúdico, porque si pierdo eso me tengo que dedicar a otras cosa», comentó.

Para reservar tu entrada podés comunicarte al 299-4160858. Y si no el día del show, las compras en la taquilla del teatro.