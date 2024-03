Pablo Albella llega a Neuquén con su exitoso «Hola+30», que ya agotó y va por una más

Pablo Albella trabajaba en una agencia de publicidad en su Córdoba natal. Le iba bien. Ganaba bien y estaba cómodo: podía hacerlo desde su casa. Pero renunció porque descubrió que en otra parte le iría mejor. De hecho, ya le estaba yendo mejor. Porque, además de estar cómodo, ganar bien y poder hacerlo desde su casa, nadie le iba decir que no a sus ideas. La fórmula eta simple: Pablo desarrollaba en su cuenta de Instagram todas las ideas que la agencia le bochaba, y funcionaban. Y cuando comenzaron a monetizar lo suficiente dijo chau agencia.



“Jamás en mi vida pensé que iba a poder vivir de las redes sociales”, dice Pablo entre risas, duranta la entrevista con Río Negro, a propósito de su inminente visita a Neuquén con su espectáculo teatral “Hola+30”, que ya agotó la función original de este viernes a las 21, en Casino Magic, por lo que agregó una nueva función a las 23.

Entre las redes y el libro



A aquella historia de la agencia y las redes sociales le siguieron un libro aún inédito y una obra de teatro que es un éxito de taquilla. Todo en el término de un año. Nada mal.

“Hola+30” es la continuidad por otros medios de @holaestapablo, su cuenta de Instagram donde el joven publicista despliega sus ocurrencias y genera una empatía increíble con sus usuarios que se multiplicaron exponencialmente desde que se dedicó de lleno a la generación de contenidos digitales.



Pero algo pasó en la vida de Pablo que, en parte, le pasó a todo el mundo, literalmente, y fue la pandemia del coronavirus. En 2020, tenía pensado celebrar su cumpleaños número 30 con una gran fiesta con amigos. Eso iba a ser en mayo, claro que para ese entonces de 2020 todo mundo estaba guardado hasta nuevo aviso. No hubo celebración o sí… por Zoom. “Empecé a hablar de eso en las redes y empezó a crecer un montón. Cuando empezó la pandemia tenía entre 30 mil y 40 mil seguidores y eso después creció una locura hasta superar el millón”.



El éxito de Pablo Albella en redes no fue casual: sabía qué decir, pero, sobre todo, cómo hacerlo. “Por mi condición de publicista siempre le busque la busque la vuelta para fuera divertido para que le gustara a la gente y eso a las marcas también le gustó de mi propuesta porque vieron que el rendimiento era buen”, destaca.



En 2022, tras renunciar a su trabajo como publicista, se dedicó de lleno a los contenidos digitales y las propuestas no tardaron en llegar. La primera fue de parte de una editorial. “Cuando renuncié a la agencia empecé a formalizar mi trabajo en redes, a aplicar todo lo que sabia al respecto, empecé a analizar muchas cosas y empecé a crecer. Pasé de 200 mil a un millón de seguidores ye mayo me escribe una editora porque quería hacer algo y le dije que sí, ¿quién no quiere hacer un libro?”, se pregunta Pablo entre risas.



El libro en cuestión, cuyo título aún no tiene permitido revelar y que será presentado el próximo 12 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, cuenta, con mucho por humor, las historias que le fueron pasando a Pablo con ilustraciones del personaje, que es él mismo, por supuesto, y que él mismo se encargó de dibujar.

Entre las redes y el libro, un escenario



Con el libro en desarrollo y las redes en permanente crecimiento, Pablo recibió otro llamado, el del joven productor Giuliano Bacchi, quien le propuso hacer todo eso una obra de teatro. Esta vez Pablo estaba decidió a decirlo que no y no porque no quisiera porque sí quería, sino porque no estaba seguro de poder con todo en ese momento. Pero a la reunión con el productor, que fue en el aeropuerto de Córdoba, también asistió Carmen Barbieri, a quien Giuliano estaba produciendo en Carlos Paz. Cuando Pablo regreso a su casa ya tenía una decisión tomada y era que sí, que haría teatro.



“Es el primer año que hago teatro”, aclara, “y no es un tipo de stand up como el que estamos acostumbrados. Lo armamos para que tenga un momento de monólogo. Pero hay canto, baile, juegos, charlas con el público. Tratamos de llevar la dinámica de las redes, pero sin repetirnos”.



Dirigida por Flor D’Agostino, “Hola+30” tiene que ver con lo que sucede en su perfil de Instagram, con ese humor del que habla todo el tiempo sobre qué les pasa a los +30. “Al show lo armamos con Flor, lo escribimos juntos, ella es una comediante muy capa y me ayuda mucho sobre todo para sostener en escena la dinámica de las redes, donde no ves siempre lo mismo y queríamos llevar eso a escenario. Por eso el espectáculo se trata de monologar, pero también de cantar, bailar, actuar, jugar e improvisar mucho con el público”.

Las entradas están a la venta en Flipper (Av. Argentina 179), en boletería del Casino y por entradauno.com.