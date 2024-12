Río Negro Radio habló con Alex García López, el director argentino de la serie Cien años de soledad

Ya no, pero durante décadas, Cien Años de Soledad era, como otras tantas obras monumentales de la literatura universal, una obra imposible de filmar. ¿Cómo hacerlo sin romper el original? ¿Para qué hacerlo y quedar del lado equivocado de la historia?



Pero durante casi cincuenta años hubo un motivo más terrenal para no hacerlo: Gabriel García Márquez, su autor, simplemente no quería. El escritor colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982, siempre se negó a que Cien Años de Soledad, editada en 1967, fuera filmada. Estaba convencido de que nadie estaría a la altura de semejante narrativa literaria.



Pero todo cambió a partir de 2014: ese año falleció Gabo y los derechos de sus obras quedaron en manos de su familia, que estuvo dispuesta a escuchar propuestas. Eso sí, con dos condiciones innegociables: que se filmara en Colombia y en español.



En 2019, cinco años después de la muerte de García Márquez, Netflix adquirió los derechos de Cien Años de Soledad. Ahora solo faltaba encontrar quién se animara a filmarla. Del otro lado del mundo, en Nueva Zelanda, el realizador argentino Alex García López terminaba una producción cuando recibió el llamado que estuvo esperando toda su vida: “¿Te animás a filmar Cien Años de Soledad?”

La aventura de filmar Cien años de soledad



Desde su casa en Barcelona, Alex García López atendió el llamado de RÍO NEGRO Radio. Contó cómo le llegó el proyecto, cuáles fueron los desafíos reales de llevar a la pantalla una obra literaria tan compleja y que aspectos de la producción hicieron la diferencia, entre otros temas.



“Yo vengo trabajando desde hace muchos años con Netflix, más que nada producciones americanas y europeas. Cuando Francisco Ramos, Paco, toma el cargo de encargado de Latinoamérica para Netflix, nos juntamos y me preguntó si tenía ganas de hacer un proyecto en América Latina. Obviamente, le dije que sí, pero le aclaré que tenía que ser algo especial, como un desafío, porque me venían mandando muchos proyectos de narcotraficantes, inmigrantes ilegales, dictaduras, favelas, las historias que suele exportar América Latina al mundo. Son historias que siempre funcionan. Pero yo personalmente no tenía ganas de hacer eso. Hasta que en un momento cuando Paco me llama, que era justo cuando empieza la pandemia, me cuenta que tenía los derechos de Cien años de soledad y me pregunta si estaba interesado en subirme el proyecto,. Obviamente, sin pensarlo, dije que sí, y fue unas horas después, en medio de la noche, cuando me empezó a llegar los sustos y los miedos y todo y la pregunta obvia: ¿en que lío me metí?”.

“El libro casi no habla de la música o de la comida, que en el Caribe son tan importantes, entonces creo que el formato audiovisual te da oportunidades que el libro no te da». Alex García López, director de la serie Cien años de soledad.



En cuanto al abordaje de la novela, acaso el aspecto más temido al momento de adaptar una obra como Cien años de soledad, García López contó: “Mi temor más grande del proyecto al principio era cómo vamos a darle voz a estos personajes cuando en el libro hay muy poco diálogo. Es un libro con muy poco diálogo, pero, a la vez que tiene una voz muy particular, un proceso muy particular. Recuerdo la primera vez que leí el guión, y debo decir que tenía mucho miedo de leer ese primer guión de José Rivera, leí las primeras cinco páginas y mira, muchas cosas han cambiado desde el día uno hasta el final, pero ese prólogo nunca cambió. Esa idea genial que tuvo José de agarrar este personaje del final del libro y traerlo al comienzo y, a través de ese personaje, abrir el libro y comenzar a leer la historia de su familia, fue lo que nos hizo dar cuenta, a mi, a Rodrigo García (hijo de Gabo) y a Netflix que teníamos acá una oportunidad de hacerlo bien, de hacer las cosas bien. Porque nos daba la voz de Gabo, al tener un narrador que va narrando con esta voz tan bella, tan caribeña, va básicamente sacando literalmente las frases del libro, que son tan poéticas, tan divertidas, tan dramáticas, tan sexuales a veces, tan vulgares también, que ahí nos dimos cuenta que teníamos casi la voz de Gabo llevándonos a través de la historia”.



García López comenzó a trabajar en el proyecto de manera remota, desde Nueva Zelanda, pero fue cuando pisó por primera vez Colombia, país que no conocía hasta ese momento, que supo realmente de qué se trataba la novela que debía adaptar. “Fue cuando llego a Colombia por primera vez, pero más precisamente al Caribe colombiano, de donde era Gabo, que me di cuenta de que el libro es muy caribeño”.



“El caribeño es totalmente diferente al bogotano”, aclara el realizador argentino. “Son culturas muy muy diferentes, el caribeño tiene una forma particular de ver la vida, que viene de una historia muy violenta, el Caribe tuvo una historia muy violenta, entonces ellos tienen como una forma de mirar la vida de una forma un poco chistosa, de un humor muy particular, como el día a día es tan duro, es una zona también bastante pobre, falta de infraestructura, hay mucha pobreza, pero son tan divertidos, el costeño en Colombia tiene fama de ser muy divertido, muy fiestongo, muy chistoso, muy machista, y cuando empezás a observar esa cultura empezás a ver al libro diferente, empezás a ver los personajes diferente. Ese para mí fue el gran despertar, y más que nada también el gran reto de tratar de capturar la cultura y el tono caribeño”.



Por último, adelantó que habrá una segunda parte de la serie, que es básicamente la segunda mitad del libro, pero no será él quien la dirija. “Ya empezaron, pero yo decidí después de la primera parte que no iba a estar”.