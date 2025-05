Mariana Brey contó lo que tuvo que guardarse al entrevistar a Javier Milei: «Decidí no preguntarle» 

Este lunes 12 de mayo se estrenó la exclusiva entrevista de Mariana Brey con Javier Milei. Pero eso no fue todo, ya que la periodista también reveló cómo se gestó la nota y qué preguntas decidió dejar afuera.

¿Cómo se gestó la nota de Mariana Brey con Javier Milei?

«Como cualquier nota, fue un proceso largo, no fue de un día para el otro, aunque sí fue de un día para el otro la confirmación del día y horario», explicó la periodista en «A la Barbarossa» y sumó: «Me lo confirmaron desde vocería, con un protocolo, como corresponde».

🗣️MARIANA BREY SOBRE LA NOTA A JAVIER MILEI: "YO DECIDÍ NO PREGUNTARLE SOBRE YUYITO GONZÁLEZ"@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/xCj7gVOZo8 — América TV (@AmericaTV) May 12, 2025

«Esta nota la vengo gestionando desde febrero, cuando empecé mi año laboral en Telefe, en Neura y mi nuevo programa en C5N con Indomables, entonces dije ‘bueno, es probable que pueda conseguirla'», continuó Mariana Brey y por último aclaró sobre su entrevista con Javier Milei: «Me parece que es una nota que puede hacerla un periodista que se dedica a cualquier rubro, no necesitás ser un periodista experimentado en política…».

¿Qué dijo Mariana Brey sobre su entrevista con Javier Milei?

Pero eso no fue todo, ya que la periodista también reveló en Intrusos: “Desde febrero venimos trabajando fuerte con la posibilidad de hacer esta nota al presidente”, y luego explicó por qué decidió no preguntarle al presidente por Yuyito González: “Fue una decisión mía porque no tenía que ver porque la nota no estaba relacionada con lo personal, sino más bien a lo que está pasando en el país”.

“Te soy honesta, quedaron un montón de cosas afuera porque terminó dándome una nota como de una hora y media. Disponíamos de menos tiempo, pero se empezó a extender y el presidente se explaya mucho en la parte económica”, continuó Mariana Brey y cerró: «Después de la nota nos quedamos un rato más conversando con el equipo de producción y todos y me insistió con que por favor viera su teléfono y que lo que se estaba diciendo en su teléfono no estaba y ahí pude ver algunas llamadas que hacía, pero no las voy a decir”.