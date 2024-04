Salman Rushdie publica «Cuchillo», un relato sobre el atentado que casi le cuesta la vida

El escritor Salman Rushdie publica hoy su último libro, «Cuchillo: Meditaciones tras un intento de asesinato», un relato personal sobre el atentado que sufrió hace casi dos años en Nueva York, en el que perdió un ojo.

Es un relato «desgarrador y profundamente personal», dice la sinopsis del libro de 224 páginas, que en inglés se titula «Knife». En él cuenta cómo sobrevivió a la docena de puñaladas que le asestó con un cuchillo un joven estadounidense de origen libanés el 12 de agosto de 2022, cuando iba a pronunciar una conferencia ante un millar de personas en la Chautauqua Institution, en el noreste del estado de Nueva York.

Perseguido por la fetua (llamado a su muerte) que en 1989 decretó el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, tras la publicación de su obra «Los versos satánicos», Rushdie perdió en el atentado un ojo y el uso parcial de una mano.

«Uno de los cirujanos que me salvó la vida me dijo: ‘Primero tuviste muy mala suerte y luego mucha’. Le dije: ‘¿Cuál es la parte afortunada?’, y me contestó: ‘Bueno, la parte afortunada es que el hombre que te atacó no tenía ni idea de cómo matar a un hombre con un cuchillo’«, cuenta el escritor según los extractos difundidos de una entrevista que se transmitirá este domingo en la cadena de televisión CBS.

En octubre del año pasado, en la Feria del Libro de Fráncfort, contó que el ataque «fue un recordatorio bastante duro y nítido» de esta sentencia a muerte todavía vigente.

"Milagrosa supervivencia"

Rushdie se instaló en Nueva York en el año 2000 y desde entonces llevaba una intensa vida social, prescindiendo de la protección policial que había sido su sombra durante varios años.

El ataque fue «algo sorprendente», ya que «la temperatura se había enfriado», reconoció el autor de una quincena de novelas y numerosos ensayos.

Desde «aquel espantoso día de agosto de 2022 hemos esperado la historia de cómo los asesinos de Salman acabaron por atraparle, de su milagrosa supervivencia y de su triunfante regreso a su vibrante vida literaria» que muestra una «inextinguible libertad de escribir», dijo la presidenta de PEN America, Suzanne Nossel.

Sueño premonitorio

En una entrevista a la revista The New Yorker tras el atentado, el escritor contó que dos noches antes del viaje a Chautauqua soñó que alguien, «una especie de gladiador», le atacaba con un «objeto punzante».

El ataque fue uno de los numerosos intentos fallidos de acabar con la vida del escritor nacido en 1947 en Bombay (India) en el seno de una familia india musulmana laica, y contra personas de su entorno, en particular los traductores de su obra. El japonés Hitoshi Igarashi fue asesinado en 1991.

«Cuchillo» es la segunda obra que publica el novelista de nacionalidad británico-estadounidense desde el atentado. Antes publicó su decimoquinta novela, «La ciudad de la victoria».

Terminada antes de la agresión, la novela fue presentada como la traducción de la epopeya histórica de Pampa Kampana, joven huérfana dotada de poderes mágicos por una diosa, que creará la ciudad de Bisnaga, literalmente «la ciudad de la victoria».

El gran defensor de la libertad de expresión es autor de novelas como «Hijos de la medianoche» (Midnight’s Children), con la que ganó el Premio Booker en 1981, «Vergüenza» y «Quijote», además de varios ensayos.

Entre los eventos previstos para la salida de «Cuchillo», se encuentra una conversación que se difundirá por internet hoy entre Rushdie y la escritora estadounidense Suleika Jaouad, aquejada de leucemia mieloide aguda, que el propio escritor promociona en su cuenta de X.

«Una de las formas en que he afrontado todo este asunto es mirar hacia delante y no hacia atrás. Lo que pase mañana es más importante que lo que pasó ayer», dijo el escritor a The New Yorker tras el atentado. Sin duda, eso explica su nuevo libro.

